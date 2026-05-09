DVOJE UHAPŠENO

Otkriveni detalji brutalnog ubistva: Mladića izbo jer mu je bio dužan novac

Oni su se našli na ulici, ali ubrzo je došlo do sukoba, a dužnik mu je nanio smrtonosne rane nožem

Aleksandra je poznanik usmrtio zbog novčanog duga. Screenshot

B. S.

prije 1 sat 45 minuta

U Kruševcu je sinoć ubijen 22-godišnji Aleksandar G., a ovaj stravičan zločin dogodio se u naselju Bare, piše Telegraf.rs.

RTS je sinoć objavio da je mladić preminuo od zadobijenih povreda nanijetih hladnim oružjem.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšene su dvije osobe osumnjičene za ubistvo.

Kako otkriva izvor Telegrafa, Aleksandar je izboden na ulici i ostavljen. Prolaznici su ga tu zatekli i odmah alarmirali policiju. Poslije obračuna, zadobio je teške povrede, prevezen je u bolnicu, gdje je ubrzo preminuo.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, Aleksandra je ubio muškarac koji mu je dugovao novac. 

Oni su se našli na ulici, ali ubrzo je došlo do sukoba, a dužnik mu je nanio smrtonosne rane nožem.

# SRBIJA
# UBISTVO
# KRUŠEVAC
