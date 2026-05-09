Medvjed ubio ženu: Išla da nahrani stoku i pala u kandže zvijeri

Žena (53) iz Bistrice, stradala je u napadu medvjeda kada je izašla iz kuće da nahrani stoku. Tragedija se dogodila u četvrtak, nedugo nakon što se nesretna žena (53) čula sa svojim bližnjima.

Ona je rođacima u telefonskom razgovoru rekla da se sprema da izađe da nahrani stoku. Čitav dan nakon toga nisu uspjeli da stupe u kontakt sa njom, zbog čega su se uspaničili.

Kada su stigli na imanje, zatekao ih je jeziv prizor, piše Telegraf.rs.

Kako navode, prvih nekoliko sati nisu dizali paniku jer su znali da domet u ovom dijelu Rumunije zna da bude slab.

Međutim, kada se uvečer nije vratila u porodičnu kuću, pozvali su policiju.

- Prvo sam vidio mrtvu kravu, a onda i nju. Bila je na oko 50 metara od kuće, dole u dolini... Prizor je bio stravičan - svjedoći čovjek koji je pronašao tijelo.

Mještani kažu da u kraju ima mnogo medvjeda, ali da ne pamti da je bilo napada na ljude. Ističe da su ljudi koji žive u ovom dijelu Bistrice znaju da medvjeda ima, zbog čega su stalno na oprezu.

- Imamo problema zbog broja medvjeda. Mislim da je ona shvatila da joj jedna krava fali, pa da je izašla da je potraži. Mislim da je medvjeda prvo ubio kravu, pa nju - rekao je jedan mještanin.

Lokalne vlasti kažu da intenzivno rade na rješenju kako bi medvjede sklonili iz ovog područja.

U 2025. godini, u okrugu Bistrica-Nasaud je zabilježeno preko 1.000 medvjeda. U odsustvu jasnih mjera, oni se iz godine u godinu množe i napuštaju svoje stanište da bi se hranili. A opasnost je na svakom koraku.