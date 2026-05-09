Dalija Orešković: Željka Markić okuplja ljude iz BiH da pametuju u Zagrebu

Zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković komentirala je održavanje Hoda za život u Zagrebu, na kojem je učestvovao i Marko Perković Thompson, te izjave ministra Josipa Dabre, optuživši premijera Andreja Plenkovića da je "autor haosa koji je rođen iz dvostrukih konotacija, prenosi hrvatski N1.

– Ništa što se danas događa u Zagrebu nije slučajno, kulminacija je razvoja od hipodromskog događaja naovamo. Još jednom ponavljam, to nije bio koncert, već manifestacija sile koja cilja poništiti ustavne temelje naše države – objavila je Orešković.

Odvija se sukob

Smatra kako se u Zagrebu odvija sukob dviju strana.

– Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način, i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma, uporno namećući vrijednosti i državnost koja izvire iz ustaške, kvislinške i genocidne NDH – poručila je.

Orešković se osvrnula na izjave ministra Dabre i na organizatoricu Hoda za život.

– Josip Dabro kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, prijeti da nećemo dugo. Željka Markić u Hodu za život okuplja ljude iz Livna, grada u BiH, da u Zagrebu pametuju kakve bi zakone o pobačaju trebala imati RH – navela je.

Dodala je kako će – krivo i podobrazovani pripadnici navijačkih skupina BBB i Torcide, organizirani i orkestrirani od strane historijskih revizionista, stvarati buku, nasilje i ozračje straha.

Kritizirala je i premijera.

– Premijer, naše anemično sunce, autor haosa koji je rođen iz dvostrukih konotacija, blagoglagoljivo poručuje da moramo smanjiti ideološke podjele i da je za sve kriva histerična ljevica koja izmišlja ustaše, dok je protagonisti ovih opasnih događaja proglašavaju nacionalnim neprijateljima – piše Orešković.

Uloga DP-a i Thompsona

– Thompson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija – smatra zastupnica.

– Za dom spremni, sljedbenici poraženih ideologija iz Drugog svjetskog rata, danas žele postati pobjednička strana – istaknula je.

Upozorila je da Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku.

– Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu, inače će doista biti pregažena hipodromskim kopitima – navela je.

– Poštujući pravo na vjeru, Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država, s pravom svakog čovjeka da o svom tijelu sam odlučuje i bira – zaključila je Orešković i pozvala građane na Trnjanske krijesove.