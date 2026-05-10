Pogledajte kako teku radovi na izgradnji autoceste Beograd - Sarajevo

Izgradnja dionice autoceste Kuzmin–Sremska Rača, sa novim mostom preko rijeke Save, je u završnoj fazi.

Ukupne dužine oko 18 kilometara, s mostom preko rijeke Save, predstavlja dio projekta izgradnje autoceste E-761, Beograd - Sarajevo.

Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km/h.

Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prijelaza kod Sremske Rače.

Izgradnja dionice autoputa ima izuzetan geostrateški značaj, jer će povezati Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogućiti vezu sa Panevropskim koridorima.