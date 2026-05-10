Drama na Umci: Ronilačke jedinice Žandarmerije pretražuju Savu zbog nestalog mladića

Potraga za Jovanom T. (29), koji je sinoć nestao u rijeci Savi na području Umke, i dalje traje, a u akciju su uključene i specijalizovane ronilačke jedinice Žandarmerije, prenosi Telegraf.rs.

Od ranih jutarnjih sati ronioci detaljno pretražuju riječno korito, dok pripadnici Riječne policije patroliraju širim dijelom priobalja u potrazi za bilo kakvim tragovima nestalog mladića.

Specijalna oprema

Prema informacijama sa terena, potraga je dodatno intenzivirana dolaskom specijalnih timova, koji koriste čamce, sonare i ronilačku opremu kako bi pregledali područje na kojem je mladić posljednji put viđen.

Ronioci se suočavaju s otežanim uslovima zbog slabe vidljivosti i jakih riječnih struja, ali akcija spašavanja i dalje traje bez prekida.

Prema izjavama očevidaca, tragediji je prethodio verbalni sukob tokom proslave punoljetstva, nakon čega je Jovan T. iznenada ušao u Savu. Nedugo potom izgubio se u mutnoj vodi i od tada mu se gubi svaki trag.

– Pripadnici Žandarmerije su na terenu i čine sve kako bi pretraga bila što detaljnija – potvrđeno je iz nadležnih službi.

Ispitivanje mogućih svjedoka

Tokom istrage ispituju se svi koji su prisustvovali proslavi kako bi se utvrdile okolnosti događaja i rekonstruisali posljednji trenuci prije nestanka mladića.

Na obali Save okupili su se članovi porodice i prijatelji nestalog, koji u tišini čekaju informacije o ishodu potrage.

Prema pisanju srbijanskih medija, nedaleko od mjesta nestanka ranije je izvučeno i tijelo starijeg muškarca.