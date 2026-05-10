Udarac na povratak rijetke vrste ptice: U Srbiji otrovan crni strvinar iz međunarodnog programa

Kod Svrljiga je otkriven slučaj namjernog trovanja strogo zaštićenog crnog strvinara, jedinke uključene u međunarodni program povratka ove iščezle vrste na Balkan, zbog čega je nakon brze reakcije Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i policijske istrage uhapšen osumnjičeni koji je pokušao da ukloni tragove trovanja i sakrije dokaze.

U četvrtak, 7. maja Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) je od kolega iz Bugarske dobilo informacije da je u okolini Svrljiga uginuo crni strvinar (Aegypius monachus).

Ornitolozi DZPPS odmah su izašli na teren u selo Periš kod Svrljiga gdje su pronašli leš ptice tik uz leš teleta.

Na lokaciji su bili vidljivi dokazi koji su ukazivali na to da je u pitanju namjerno trovanje budući da je leš teleta bio prekriven mrtvim insektima, što je tipično za trovanje jakim insekticidom. Ono što je dodatno pobudilo pažnju ornitologa jeste pronalazak lovačke kamere koja je bila postavljena uz stazu na svega oko 100 metara od pronađenih leševa.