U rad puštena vjetroelektrana Gvozd, najvažniji i ključni energetski projekat Crne Gore

U subotu je u rad puštena vjetroelektrana Gvozd, najvažniji i ključni energetski projekt u savremenoj historiji Crne Gore.

Riječ je o najvećoj vjetroelektrani u Crnoj Gori, kapaciteta 150 gigavat-sati električne energije, što je dovoljno za opskrbljivanje električnom energijom 25 hiljada domaćinstava, javila je Radioteleizija Crne Gore.

Vrijednost projekta je 82 milona eura, a premijer Crne Gore Milojko Spajić naglasio je da za VE Gvozd građani neće plaćati dodatne subvencije.

- VE Gvozd je vlasništvo Elektroprivrede i poslovat će se po tržišnim principima. Ulaganja u energetiku su prioritet i tu je naša razvojna šansa. VE Gvozd štitimo okoliš, jer će se smanjiti emisiju štetnih plinova za količinu koju proizvede 60 hiljada automobila - kazao je Spajić.

Istaknuo je da VE Gvozd jedan od najvažnijih projekata u savremenoj historiji države.

- VE Gvozd najbolja je potvrda da Elektroprivreda CG ima resurse i kapacitete finalizirati projekte ove veličine i to isključivo na korist države i naših građana - poručio je Spajić.

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović poručio je da se ne pušta u rad samo nova vjetroelektrana, nego se otvara novo poglavlje razvoja Crne Gore.

- Puštanjem u rad VE Gvozd, Crna Gora dobiva prvi veliki državni projekt iz obnovljivih izvora. To nije samo energetski projekat, već simbol jednog novog razvojnog pravca. To je dokaz da je energetska tranzicija stvarnost. Šaljemo poruku da Crna Gora zna kuda ide i da je energija pitanje razvoja i stabilnosti - poručio je Šahmanović.

Na svečanom puštanju VE Gvozd u probni rad prisutni su bili i ambasador Njemačke u Crnoj Gori Petar Felten (Peter Felten) te predstavnici njemačke kompanije Nordex koja je bila izvođač radova na projektu izgradnje VE Gvozd.

Projekat je realizovan iz kreditnog aranžmana s Europskom bankom za obnovu i razvoj.