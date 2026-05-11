Đorđe Balašević: 73. godišnjica rođenja “Panonskog mornara”

Na današnji dan 1953. godine, u Novom Sadu je rođen Đorđe Balašević, jedan od najboljih regionalnih kantautora, pjevač i kompozitor balada i šansona.
Prva grupa kojoj se Balašević priključio bila je "Žetva" iz Novog Sada. S njima je snimio singl "U razdeljak te ljubim" koji je prodat u 180 hiljada primjeraka, što je bio ogroman uspjeh u to vrijeme. Godine 1978., osniva grupu "Rani mraz" s kojom iste godine nastupa na Festivalu u Opatiji s pjesmom "Moja prva ljubav", a već naredne, 1979. godine osvajaju prvo mjesto na Splitskom festivalu s pjesmom "Panonski mornar".
S "Ranim mrazom" Balašević je izveo i dvije pjesme koje se svrstavaju u njegove najbolje i najpopularnije - "Priča o Vasi Ladačkom" i "Život je more". Godine 1982., Đorđe napušta "Rani mraz" i počinje solo karijeru.
Balašević je u posljednjem ratu i agresiji na RBiH (1992. - 1995.) zauzeo antiratni i pacifistički stav, koji je opjevao u brojnim pjesmama, a nekoliko godina prije rata, 1987., izveo je pjesmu "Samo da rata ne bude" čiji stihovi su, ustvari, njegovi antiratni stavovi.
Svojim albumom „Devedesete“ Balašević je ismijao srbijanskog vođu u ratu Slobodana Miloševića pjesmom "Legenda o Gedi Gluperdi", a pjesma "Živeti slobodno" je još jedan od njegovih antiratnih uradaka. Nakon toga je izdao još dva albuma, „Dnevnik starog momka“ i „Rani mraz“. Nastupao je i održavao koncerte do smrti.
Preminuo je u Kliničkom centru „Vojvodina“ u Novom Sadu, 19. februara 2021., u 68. godini od posljedica Covida-19.
1686. - Umro njemački fizičar i pronalazač Oto fon Gerike (Otto von Guericke) koji je prvi demonstrirao vakuum i prikazao čuveni eksperiment o zračnom pritisku. Također je izumio zračnu pumpu, zračnu vagu i barometar.
1896. - Rođen srbijanski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu, koji je, težeći oblikovanju nacionalnog izraza, spojio muzički folklor pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. Djela: "Balkanofinija" za orkestar, "Simfonija Orijenta", za hor i orkestar, "Pjesme moje majke" za glas i gudački kvartet, četiri gudačka kvarteta, violinski koncert, horovi, sonata za violinu i klavir.
1904. - Rođen Salvador Filip Hasinto Dali (Felipe Jacinto), španski slikar, najznačajniji predstavnik nadrealizma, ekscentrik visokog stila, jedan od najvećih slikara 20. stoljeća. Njegova najpoznatija slika je „Postojanost pamćenja“ iz 1931., koja je, osim po umjetničkoj vrijednosti, poznata po tome što je korištena u mnogim filmovima. U SAD je boravio osam godina, gdje je sarađivao s Hičkokom (Hitchcock) i Voltom Diznijem (Walt Disney). Radio je i kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Bunjuela "Andalužanski pas" i "Zlatno doba". Napisao je autobiografsko djelo "Tajni život Salvadora Dalija".
1927. - Umro francuski slikar španskog porijekla Huan Gris (Juan), pionir stila poznatog kao sintetički kubizam. U početku je stvarao pod utjecajem zemljaka Pabla Pikasa (Picasso), a kasnije je našao originalan izraz u kolažima i sažimanju formi, na granici apstrakcije.
1933. - Rođen jedan od najboljih srbijanskih i regionalnih filmskih i pozorišnih glumaca Zoran Radmilović. Godine 1964., Radmilović je dobio naslovnu ulogu u „Kralju Ibiju“ na sceni beogradskog teatra Atelje 212, predstavi u kojoj je njegov izuzetni glumački talent došao do izražaja. S tom predstavom je postigao ogroman uspjeh i na gostovanjima u Parizu, Moskvi, Njujorku, Veneciji... Najizvođeniju predstavu Ateljea 212 „Radovan Treći“ igrao je upravo Zoran Radmilović. Uoči 300., jubilarnog izvođenja ove predstave, Zoran je završio u bolnici, gdje je i preminuo u 52. godini. Osim brojnih pozorišnih, glavne uloge igrao je i u filmovima „Glineni golub“, „Ram za sliku moje drage“, „Pogled u noć“, „Paviljon 6“ i „Sretna porodica“.
1981. - U Majamiju umro Robert Nesta Marli (Marley), poznatiji kao Bob Marli, jamajčanski rege i ska-pjevač i tekstopisac, muzička i kulturna ikona Jamajke. Godine 1963., Marli je s prvom postavom grupe „The Wailersa“ snimio prvu pjesmu „Simmer Down“ koja je postala hit na Jamajci. Naslijeđe ropstva i svijest o afričkoj domovini uvijek su se osjećali u njegovoj muzici. Bio je rastafarijanac, jedan od najvećih zagovornika pan-afrikanizma te je pjevao o dokidanju represije. Marli je jedini rege-muzičar koji je postigao status svjetske superzvijezde. Bio je prva megazvijezda iz trećeg svijeta i učinio je mnogo na oživljavanju oslabljene političke svijesti mladih ljudi, a u naslijeđe je ostavio pjesme koje i danas nadahnjuju muzičare širom svijeta.
1997. - Superkompjuter kompanije IMB "Duboko plavo" ušao u šahovsku historiju, pobijedivši u meču od šest partija ruskog velemajstora Garija Kasparova, tadašnjeg svjetskog šampiona u verziji GMA.
2000. - Rođenjem devojčice kojoj je dato ime Asta - vjera na hindu jeziku - stanovništvo Indije zvanično je dostiglo milijardu.
2006. - Umro američki bokser Flojd Paterson (Floyd Patterson), prvak svijeta u teškoj kategoriji. Rođen je 1935. u mnogočlanoj afroameričkoj porodici u Bruklinu, veoma mlad posvetio se boksu i 1952. u Helsinkiju osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u srednjoj kategoriji. Četiri godine potom postao je najmlađi profesionalni prvak svijeta, savladavši u pet rundi zemljaka Arčija Mura (Archie Moore). U njujorškom Polo-graundu 1959. Paterson je neočekivano izgubio titulu, pošto ga je Šveđanin Ingemar Johanson u trećoj rundi čak sedam puta poslao na pod. Godinu kasnije, Paterson se nokautom revanširao Johansonu i vratio naziv prvaka svijeta. Prema mišljenju eksperata, bila je to jedna od najljepših borbi u ringu u dotadašnjoj historiji "plemenitog sporta".