Đorđe Balašević: 73. godišnjica rođenja “Panonskog mornara”

Na današnji dan 1953. godine, u Novom Sadu je rođen Đorđe Balašević, jedan od najboljih regionalnih kantautora, pjevač i kompozitor balada i šansona.

Prva grupa kojoj se Balašević priključio bila je "Žetva" iz Novog Sada. S njima je snimio singl "U razdeljak te ljubim" koji je prodat u 180 hiljada primjeraka, što je bio ogroman uspjeh u to vrijeme. Godine 1978., osniva grupu "Rani mraz" s kojom iste godine nastupa na Festivalu u Opatiji s pjesmom "Moja prva ljubav", a već naredne, 1979. godine osvajaju prvo mjesto na Splitskom festivalu s pjesmom "Panonski mornar".

S "Ranim mrazom" Balašević je izveo i dvije pjesme koje se svrstavaju u njegove najbolje i najpopularnije - "Priča o Vasi Ladačkom" i "Život je more". Godine 1982., Đorđe napušta "Rani mraz" i počinje solo karijeru.

Balašević je u posljednjem ratu i agresiji na RBiH (1992. - 1995.) zauzeo antiratni i pacifistički stav, koji je opjevao u brojnim pjesmama, a nekoliko godina prije rata, 1987., izveo je pjesmu "Samo da rata ne bude" čiji stihovi su, ustvari, njegovi antiratni stavovi.

Svojim albumom „Devedesete“ Balašević je ismijao srbijanskog vođu u ratu Slobodana Miloševića pjesmom "Legenda o Gedi Gluperdi", a pjesma "Živeti slobodno" je još jedan od njegovih antiratnih uradaka. Nakon toga je izdao još dva albuma, „Dnevnik starog momka“ i „Rani mraz“. Nastupao je i održavao koncerte do smrti.

Preminuo je u Kliničkom centru „Vojvodina“ u Novom Sadu, 19. februara 2021., u 68. godini od posljedica Covida-19.