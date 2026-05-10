Jezivi okršaj: Upali s motkama u kafić i pretukli mladiće

Dvojica mladića povrijeđena su u incidentu koji se dogodio u jednom kafiću u Dobropoljskoj ulici u Beogradu, u blizini Autokomande.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom proslave u ugostiteljskom objektu u lokal je upala grupa od oko 15 muškaraca, za koje se sumnja da su navijači, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Navodno su napadači bili naoružani drvenim motkama i palicama, kojima su nasrnuli na mladiće M. K. (20) i J. K. (23).

Povrijeđeni su nakon napada prevezeni u Urgentni centar, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Motiv sukoba za sada nije poznat, a policija radi na rasvjetljavanju svih okolnosti incidenta i identifikaciji učesnika napada, prenosi Telegraf.rs.