Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆI HAOS

Jezivi okršaj: Upali s motkama u kafić i pretukli mladiće

Dvojica mladića završila u Urgentnom centru nakon napada grupe muškaraca

Policija Srbije. Facebook

B. A.

prije 43 minute

Dvojica mladića povrijeđena su u incidentu koji se dogodio u jednom kafiću u Dobropoljskoj ulici u Beogradu, u blizini Autokomande.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom proslave u ugostiteljskom objektu u lokal je upala grupa od oko 15 muškaraca, za koje se sumnja da su navijači, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Navodno su napadači bili naoružani drvenim motkama i palicama, kojima su nasrnuli na mladiće M. K. (20) i J. K. (23).

Povrijeđeni su nakon napada prevezeni u Urgentni centar, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede.

Motiv sukoba za sada nije poznat, a policija radi na rasvjetljavanju svih okolnosti incidenta i identifikaciji učesnika napada, prenosi Telegraf.rs.

# SRBIJA
# NAPAD
# TUČA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.