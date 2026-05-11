Tragedija kod Bijelog Polja: Muškarac preminuo nakon uboda pčela

Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Bistričkog zaseoka Stubo kod Bijelog Polja preminuo je jučer nakon uboda pčela, potvrđeno je za "Vijesti" iz policijskih izvora.

Prema nezvaničnim informacijama, ekipa hitne pomoći je nakon poziva pokušala reanimaciju, ali muškarac u tom trenutku nije davao znakove života, pa je mogla biti samo konstatovana smrt.

Nakon incidenta, povrijeđeni je privatnim vozilom prevezen prema bolnici, a ekipa hitne pomoći ga je presrela u mjestu Rasovo, gdje su ljekari preuzeli slučaj.