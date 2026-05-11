Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZASEOK STUBO

Tragedija kod Bijelog Polja: Muškarac preminuo nakon uboda pčela

Prema nezvaničnim informacijama, ekipa hitne pomoći je nakon poziva pokušala reanimaciju

Ekipa Hitne pomoći ga presrela na putu za bolnicu. Filip Filipović

Z. V.

prije 48 minuta

Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Bistričkog zaseoka Stubo kod Bijelog Polja preminuo je jučer nakon uboda pčela, potvrđeno je za "Vijesti" iz policijskih izvora.

Prema nezvaničnim informacijama, ekipa hitne pomoći je nakon poziva pokušala reanimaciju, ali muškarac u tom trenutku nije davao znakove života, pa je mogla biti samo konstatovana smrt.

Nakon incidenta, povrijeđeni je privatnim vozilom prevezen prema bolnici, a ekipa hitne pomoći ga je presrela u mjestu Rasovo, gdje su ljekari preuzeli slučaj.

# BIJELO POLJE
# CRNA GORA
# TRAGEDIJA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.