Poznati detalji posljednjeg ispraćaja ubijenog šefa krim policije

Njega je protekle sedmice u kafiću ustrijelio komšija M.G.

Ubojstvo 53-godišnjeg Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske potreslo je Krapinu, ali i cijelu policijsku zajednicu.

Za svoju časnu i uzornu službu je 2018. godine od tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović dobio odlikovanje.

Grilec je više od 10 godina bio načelnik krapinske krim policije.

Sudjelovao je u prijemu novih službenika 2023. godine te je bio i u redovnoj saradnji sa slovenskim kolegama.

Posljednji ispraćaj Roberta Grileca bit će u srijedu, 13. maja u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini.