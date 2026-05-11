Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTAC I MUŽ

Poznati detalji posljednjeg ispraćaja ubijenog šefa krim policije

Grilec je više od 10 godina bio načelnik krapinske krim policije

Mjesto gdje je ubijen šef krim policije. index

B. S.

prije 59 minuta

Ubojstvo 53-godišnjeg Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske potreslo je Krapinu, ali i cijelu policijsku zajednicu. 

Njega je protekle sedmice u kafiću ustrijelio komšija M.G.

Grilec je više od 10 godina bio načelnik krapinske krim policije.

Za svoju časnu i uzornu službu je 2018. godine od tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović dobio odlikovanje.

Sudjelovao je u prijemu novih službenika 2023. godine te je bio i u redovnoj saradnji sa slovenskim kolegama.

Posljednji ispraćaj Roberta Grileca bit će u srijedu, 13. maja u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini.

Iza njega su ostale majka i supruga te ostala tugujuća rodbina.

Njegov ubojica, koji je po izlasku iz kafića pokušao presuditi sebi, nalazi se u KB Dubrava.

I dalje je životno ugrožen, iako mu je stanje stabilnije, piše Net.hr.

# POLICIJA
# HRVATSKA
# KRAPINA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.