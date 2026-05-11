Suđenje Belivukovom klanu: "To je klanica, vidiš na posljednjoj lobanji kako smo ga lijepo zapalili, pravim slike da ne zaboravim"

Suđenje Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, kao i članovima njihove navodne kriminalne grupe, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu pregledom poruka sa kriptovane aplikacije “Skaj”.

Tokom ročišta ponovo su prikazane fotografije i poruke za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao Marko Miljković, a koje se odnose na žrtve iz kuće u Ritopeku, prenosi Telegraf.

- Piše mi Che da će ujutro upadati po kućama. Da ti pošaljem slike klanice da ih imaš, da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam. To je to što nam treba, brate, da ne ostanemo bez njih. I mi smo uzeli telefon, sutra ću početi prebacivati slike i da ga zaštekamo. I sve su bili krvnici, ne neki civili - navodno je napisao Miljković uz fotografije iz Ritopeka.

Ubistvo Gorana Mihajlovića

Na današnjem suđenju prikazane su i poruke koje se odnose na ubistvo Gorana Mihajlovića, prve navodne žrtve klana. Prema optužnici, njegovo tijelo nije samljeveno u industrijskoj mašini, već je nakon trovanja spaljeno na imanju u Surduku.

Tužilaštvo tvrdi da je Miljković kuću u Ritopeku nazivao “meksičkom klanicom”.

- Gledaj kako je prošlo ljeto prošao škaljarac. Vidiš na posljednjoj lobanji kako smo ga lijepo zapalili. Kroz tu sobu ih je prošlo dosta, to mi je klanica. Nestanu i nema stresa. Imam ih sve na slikama, sve bilježim da ne zaboravim - navodno je napisao Miljković 24. januara 2020. godine.

U drugoj poruci stoji: “Kad mi brat Gladijator kaže, metak je zlatan za vašu meksičku klanicu.”

Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković je u prepiskama naveo i da je “Soprano za biznis”, što je nadimak koji se povezuje s Veljkom Belivukom, dok je on “za klanicu i širenje straha”.

Optužnica navodi da je Goran Mihajlović otet 1. aprila 2019. godine, a da je dan kasnije otrovan u kući u Ritopeku. Njegovo tijelo je potom, prema navodima tužilaštva, kamionom prevezeno u vikendicu u Surduku gdje je spaljeno.

Cijanid u usta

Ranije je pred sudom okrivljeni saradnik Srđan Lalić izjavio:

"Koliko znam, ti si mu ubrizgao cijanid u usta. To si živopisno opisivao, kao i inače takve stvari, kako je stenjao i kako mu je krenula pjena na usta."

Tužilaštvo tvrdi da je Miljković u decembru 2019. godine slao fotografije Mihajlovića iz tajne prostorije u Ritopeku, na kojima su mu ruke i noge bile vezane ljepljivom trakom.

U sudnici su danas bili i okrivljeni saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji su s tužilaštvom sklopili sporazume o priznanju i saradnji.

Nikola Spasojević je ranije priznao da je učestvovao u otmici Mihajlovića te da je nabavio kamion kojim je tijelo prevezeno u Surduk.

- Ovo na slikama je Goran Mihajlović, ili NN kako su ga zvali. Ja sam ga čuvao. Već sam opisao kako su mu ruke bile vezane i da je bio položen na ćebe. Kada sam sutradan ponovo ušao u tajnu prostoriju, bio je umotan u najlon, a traka s glave mu je bila skinuta. Lice mu nisam vidio - rekao je Spasojević pred sudom.

Prikazane su i poruke koje su, prema tvrdnjama tužilaštva, poslane s Mihajlovićevog telefona nakon njegovog nestanka, u kojima piše da se “sklonio” i pita suprugu da li joj treba novac.

Veljko Belivuk i Marko Miljković pred sudom su izjavili da “ne poznaju osobu sa fotografija”.

- Hvala tužiocu, dokazuje našu nevinost. Taj NN je živ, jer vidimo da 4. aprila piše: ‘Pitaj ženu treba li joj para’. To bi značilo da nije ubijen ni 1. ni 2. aprila. Tvrdim da nikada nije ubijen - rekao je Belivuk.

Advokat Dejan Lazarević ponovo je osporio zakonitost dokaza koje je predložilo tužilaštvo.

- Niti tužilaštvo tvrdi da je Mihajlović bio škaljarac, niti da je otet ljeti. Prema optužnici, otet je 1. aprila, a to nije ljeto rekao je Lazarević.

Suđenje će biti nastavljeno u srijedu, 13. maja, izvođenjem novih dokaza.