Državljanka Crne Gore s "kruzera smrti" nalazi se u karantinu

Crnogorska državljanka, članica posade kruzera MV Hondius, na kojem je zabilježena pojava smrtonosnog hantavirusa, trenutno se nalazi u karantinu u Nizozemskoj. U karantin je smještena nakon što su putnici s broda evakuisani, a sprovedene pojačane zdravstvene kontrole.

Iz Ministarstva vanjskih poslova za Televiziju Vijesti je saopšteno da su, putem crnogorske ambasade, u stalnoj komunikaciji s državljankom koja je kasno sinoć organizovanim prevozom iz Španije doputovala u Holandiju.

Kako je navedeno, ona se trenutno nalazi u karantinu u hotelu u Ajndhovenu, gdje je i testirana. Do završetka propisanih mjera nije joj dozvoljeno napuštanje smještaja.

Ministarstvo navodi da je crnogorskoj državljanki ponuđena sva neophodna konzularna pomoć i podrška.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će članovi posade biti vraćeni u matične države ili će se vratiti na brod, na kojem bi trebala biti provedena potpuna dezinfekcija.