Jezivo ubistvo u Srbiji: Žena presudila mužu u stanu, ubola ga u srce

Jezivo porodično ubistvo potreslo je jutros beogradsko naselje Čukarica.

Kako saznaje Telegraf, u stanu je pronađeno beživotno tijelo muškarca Z.P. (76) u lokvi krvi, a prve informacije ukazuju na to da mu je presudila supruga M.P. (67).

Konstatovana smrt

Na mjestu tragedije trenutno vlada opsadno stanje. Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se na terenu i objavljujemo prve fotografije sa lica mjesta.

Ispred zgrade je parkirano više policijskih vozila, kao i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Komšije svjedočile drami

Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin su u potpunom šoku.

Prema njihovim riječima, mirno jutro prekinula je stravična buka koja je dopirala iz stana u kojem su živjeli supružnici.

- Čula se velika buka jutros rano, vika i zvuci kao da se nešto lomi. Nismo smjeli da izađemo, a ubrzo su stigle rotacije i policija je blokirala cijeli sprat - navode potresene komšije za portal Telegrafa.

Uviđaj u toku, vatrogasci razvalili vrata

U stanu se trenutno vrši detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju tragove krvi i traže predmet kojim je ubistvo izvršeno.

Kako su vrata stana bila zaključana iznutra, vatrogasna ekipa je morala da koristi specijalni alat kako bi provalila i omogućila policiji pristup mjestu zločina.

Iako je medicinska ekipa stigla u rekordnom roku, muškarcu nije bilo spasa.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je zatečena u stanu u stanju šoka i odmah privedena.

Policija i dalje drži zgradu pod blokadom, a dežurni tužilac rukovodi istragom koja treba da utvrdi tačan motiv ovog krvavog pira koji je šokirao Beograd.