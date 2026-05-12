Jezivo ubistvo u Srbiji: Žena presudila mužu u stanu, ubola ga u srce

Jezivo porodično ubistvo potreslo je jutros beogradsko naselje Čukarica.
Kako saznaje Telegraf, u stanu je pronađeno beživotno tijelo muškarca Z.P. (76) u lokvi krvi, a prve informacije ukazuju na to da mu je presudila supruga M.P. (67).
Konstatovana smrt
Na mjestu tragedije trenutno vlada opsadno stanje. Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se na terenu i objavljujemo prve fotografije sa lica mjesta.
Ispred zgrade je parkirano više policijskih vozila, kao i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt.
Komšije svjedočile drami
Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin su u potpunom šoku.
Prema njihovim riječima, mirno jutro prekinula je stravična buka koja je dopirala iz stana u kojem su živjeli supružnici.
- Čula se velika buka jutros rano, vika i zvuci kao da se nešto lomi. Nismo smjeli da izađemo, a ubrzo su stigle rotacije i policija je blokirala cijeli sprat - navode potresene komšije za portal Telegrafa.
Uviđaj u toku, vatrogasci razvalili vrata
U stanu se trenutno vrši detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju tragove krvi i traže predmet kojim je ubistvo izvršeno.
Kako su vrata stana bila zaključana iznutra, vatrogasna ekipa je morala da koristi specijalni alat kako bi provalila i omogućila policiji pristup mjestu zločina.
Iako je medicinska ekipa stigla u rekordnom roku, muškarcu nije bilo spasa.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je zatečena u stanu u stanju šoka i odmah privedena.
Policija i dalje drži zgradu pod blokadom, a dežurni tužilac rukovodi istragom koja treba da utvrdi tačan motiv ovog krvavog pira koji je šokirao Beograd.