NAPALA I POLICIJU

Novi detalji stravičnog ubistva: Ubila muža nogom od stolice, a prošle godine ga ganjala nožem

Telegraf

B. S.

prije 1 sat 23 minute

Jezivo porodično ubistvo koje se jutros dogodilo na Čukarici krije mračnu prošlost punu nasilja.

Kako Telegraf.rs saznaje, M. P. (67) je svom suprugu Z. P. (76) presudila tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u grudi, a ispostavilo se da je ista žena i prošle godine bila akter stravičnog incidenta.

Ubistvo kao kulminacija pakla

Prema najnovijim saznanjima, M. P. je već bila poznata policiji po ekstremnom nasilju. 

Prošle godine je svog muža jurila nožem po stanu, a kada je policija intervenisala, ona nije prezala ni od njih - brutalno je napala službena lica. 

Nažalost, tadašnji incident nije zaustavio jutrošnju tragediju.

Opsada i dalje traje

Ispred zgrade u Ulici Nikolaja Gogolja i dalje vlada opsadno stanje. Forenzičari iznose dokaze iz stana.

Žena je tokom svađe dohvatila drvenu stolicu, polomila je i oštar nogar zarila mužu direktno u srce.

Budući da se M. P. zaključala u stanu, vatrogasci su morali da razvale blindirana vrata kako bi omogućili policiji da uđe i uhapsi osumnjičenu.

Nesretni penzioner zatečen je u ogromnoj lokvi krvi, bez znakova života, dok je žena zatečena pored njega.

