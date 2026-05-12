Novi detalji stravičnog ubistva: Ubila muža nogom od stolice, a prošle godine ga ganjala nožem

Jezivo porodično ubistvo koje se jutros dogodilo na Čukarici krije mračnu prošlost punu nasilja.

Kako Telegraf.rs saznaje, M. P. (67) je svom suprugu Z. P. (76) presudila tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u grudi, a ispostavilo se da je ista žena i prošle godine bila akter stravičnog incidenta.

Ubistvo kao kulminacija pakla

Prema najnovijim saznanjima, M. P. je već bila poznata policiji po ekstremnom nasilju.

Prošle godine je svog muža jurila nožem po stanu, a kada je policija intervenisala, ona nije prezala ni od njih - brutalno je napala službena lica.

Nažalost, tadašnji incident nije zaustavio jutrošnju tragediju.