Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru uznemirio Petrinju: Građani tvrde da je bio jači nego što pokazuju podaci

Zemljotres koji je danas, 12. maja, oko 11 sati pogodio područje južne Hrvatske, posebno je uznemirio stanovnike grada Petrinja. Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) u početku je objavio da je magnituda potresa bila 3.5, da bi je naknadno revidirao na 2.4.

Iako su zvanične procjene pokazivale slabiji potres, brojni građani tvrde da je podrhtavanje bilo znatno jače nego što su podaci prikazali. Stanovnici Petrinje navode da su zgrade snažno podrhtavale, da su se čuli jaki udari te da su u nekim domovima popucale pločice i nastala oštećenja. Slična svjedočenja stigla su i iz Siska, gdje su građani prijavili jaku tutnjavu i kratko, ali intenzivno podrhtavanje tla.

EMSC je kasnije potvrdio da je potres bio na dubini od oko devet kilometara, sa epicentrom nekoliko kilometara jugozapadno od Siska i na desetine kilometara od Zagreb.

Građani su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo zbog razlike između službenih podataka i onoga što su osjetili, navodeći da je potres bio “mnogo jači nego prikazano” i da je trajao dovoljno dugo da izazove paniku.

Podsjetimo, ovo područje je već ranije bilo pogođeno razornim zemljotresom krajem 2020. godine, kada je Petrinju pogodio snažan potres magnitude 6.4, koji je izazvao velike materijalne štete i ljudske žrtve.