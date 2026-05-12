Snažno nevrijeme pogodilo Zagreb: Vjetar rušio stabla i prekidao saobraćaj

Snažno nevrijeme pogodilo je danas u prijepodnevnim satima Zagreb, gdje su jaki udari vjetra, obilna kiša i lokalno grad prouzrokovali brojne probleme u saobraćaju i materijalnu štetu u centru grada.

Nevrijeme je stiglo nakon što je olujna fronta prethodno zahvatila dijelove Slovenia, donoseći grad i snijeg, a potom se nastavila kretati prema Hrvatskoj. Građani Zagreba svjedočili su nagloj promjeni vremena – sunčano i vedro jutro u kratkom roku zamijenili su tamni oblaci, jak vjetar i intenzivne padavine.

Na više lokacija u centru grada vjetar je rušio štandove na pijacama i razbacivao prazne gajbe, dok su prodavači i prolaznici pokušavali pronaći zaklon od nevremena. U nekim dijelovima Zagreba zabilježen je i grad.

Snažni udari vjetra obarali su stabla i lomili grane, što je izazvalo probleme u javnom prevozu. Zbog stabala na kolovozu i kvarova na elektro mreži došlo je do prekida tramvajskog i autobuskog saobraćaja na pojedinim linijama.

Prema informacijama nadležnih službi, tramvajski saobraćaj privremeno je bio obustavljen na dijelovima Savske i Maksimirske ceste, dok su neke autobuske linije morale biti preusmjerene ili ukinute.

Za područje Zagreba ranije je izdato narandžasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika, a meteorolozi upozoravaju da bi nestabilno vrijeme moglo trajati i tokom ostatka dana.