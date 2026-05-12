Poljski influenser pronađen mrtav u Zagrebu: Nestao prije nekoliko sedmica

Poljski influenser i internet zvijezda Nikodem Čiževski (Nikodem Czyżewski), poznatiji pod imenom Lil Narcyz, pronađen je mrtav u Zagrebu nakon što je nekoliko sedmica bio prijavljen kao nestala osoba.

Kako je potvrđeno za Jutarnji list iz zagrebačke policije, tijelo mladog Poljaka pronađeno je u subotu, 2. maja, oko 18:30 sati u stanu u Ilici koji je koristio tokom boravka u Hrvatskoj.

Policiju je alarmirao vlasnik stana, koji je po dolasku zatekao beživotno tijelo mladića. Tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt ili počinjenje krivičnog djela.

Nakon toga tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjih procedura, a 8. maja započeta je organizacija transporta tijela u Poljsku.

Čiževski je posljednji kontakt s porodicom imao 8. aprila, nakon čega mu se izgubio svaki trag. Policija u poljskom gradu Glivice ranije je pokrenula potragu za njim, koja je obustavljena nakon što su poljske vlasti obaviještene da je njegovo tijelo pronađeno u Zagrebu.

Lil Narcyz bio je poznat među mlađom publikom u Poljskoj zahvaljujući sadržaju koji je objavljivao na društvenim mrežama i internet platformama.