Rute: NATO cijeni posvećenost Crne Gore savezu i stabilnosti Balkana

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute poručio je u utorak u Podgorici da je Crna Gora pouzdan saveznik Alijanse, istaknuvši njezin doprinos regionalnoj stabilnosti i kontinuirano ulaganje u sektor obrane koje premašuje dva posto bruto domaćeg proizvoda.

Nakon razgovora s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, Rute je naglasio važnost zapadnog Balkana za sigurnost NATO saveza.

- Dok Rusija nastavlja svoj agresorski rat, a Kina postaje sve prodornija, presudno je važno da saveznice ulažu u svoju sigurnost kako bi suzbile maligne utjecaje. Zahvalan sam Crnoj Gori na kontinuiranoj pomoći Ukrajini, svi moramo učiniti više - rekao je Rutte, prenosi Hina.

- Što se budućnosti NATO-a tiče, ohrabren sam. Kolektivno smo odlučili povećati izdvajanja za obranu na pet posto. Važno je da zbog vlastite obrane ulažemo više. NATO je u ovom trenutku izuzetno snažan - naglasio je Rutte.

Obojica dužnosnika suglasna su da će predstojeći NATO samit u Ankari, koji se održava za nekoliko tjedana, biti ključna platforma za demonstraciju jedinstva saveza.

Ulaganja u vojsku

Crnogorski premijer Spajić rekao je da ulaganja te zemlje u vojsku tek počinju te je najavio međudržavni sporazum sa SAD-om u lipnju.

- Sjajni dani očekuju Vojsku Crne Gore, a samim tim mislim da ćemo biti mnogo bolji i produktivniji član NATO-a - istaknuo je Spajić.

Kohezivan faktor

On je naglasio da je Crna Gora zapadni Balkan u malom, što joj pomaže da bude kohezivni faktor u regiji.

- Mi nemamo etničku većinu, možda smo jedina zemlja u Europi bez etničke većine, ali to nije naša slabost, to je naša snaga. S te pozicije možemo značajno doprinijeti zapadnom Balkanu, smirivanju situacije, povezivanju jednih s drugima i boljem razumijevanju. Trudimo se biti kohezivan partner koji povezuje - naglasio je Spajić.

Rute će se tijekom posjeta Crnoj Gori sastati i s predsjednikom te zemlje Jakovom Milatovićem.