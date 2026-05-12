JEZIVO

Dječak propao kroz dotrajali krov hale s visine od oko četiri metra

Nakon pada sa visine uslijedila zahtjevna akcija spašavanja u napuštenom objektu

B. A.

prije 8 minuta

Prava drama odvijala se u krugu bivše fabrike IMT u Srbiji, gdje je četrnaestogodišnji dječak propao kroz dotrajali krov hale s visine od oko četiri metra.

Prema navodima, grupa maloljetnika prethodno se popela na krov napuštenog objekta, nakon čega je konstrukcija popustila pod teretom i dječak je pao u unutrašnjost hale.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a ključnu ulogu u spašavanju imali su vatrogasci, koji su se kroz mrak i nepristupačan teren probijali do povrijeđenog dječaka.

Prema informacijama medija iz Srbije, dječak je u svjesnom stanju prevezen u Institut za majku i dijete, gdje mu je konstatovana povreda noge, prenosi Telegraf.rs.

# SRBIJA
# KROV
# FABRIKA
# JEZIVO
