Prava drama odvijala se u krugu bivše fabrike IMT u Srbiji, gdje je četrnaestogodišnji dječak propao kroz dotrajali krov hale s visine od oko četiri metra.

Prema navodima, grupa maloljetnika prethodno se popela na krov napuštenog objekta, nakon čega je konstrukcija popustila pod teretom i dječak je pao u unutrašnjost hale.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a ključnu ulogu u spašavanju imali su vatrogasci, koji su se kroz mrak i nepristupačan teren probijali do povrijeđenog dječaka.