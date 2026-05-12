Uhapšena djevojka koja je u centru Zagreba tukla stranca

Snimka događaja prethodnih dana proširila se društvenim mrežama

Snimak napada. Društvene mreže

M. Až.

prije 1 sat 30 minuta

Policija je danas uhapsila djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. maja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin, prenosi Index.hr.

Snimka napada

Iz policije je saopšteno da je djevojka uhapšena u ranim večernjim satima te da je nad njom u toku kriminalistička obrada.

Detalji samog napada zasad nisu poznati.

Podsjetimo, Index je jučer objavio snimku koja se proširila društvenim mrežama, a na kojoj se vidi kako mlađa ženska osoba rukama i nogama udara muškarca. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, Filipincu, koji u Zagrebu boravi kao turista.

Moguće kazne

Iako policija još nije objavila detalje zbog istrage koja je u toku, u ovom slučaju se, osim mogućeg krivičnog djela, može govoriti i o prekršaju po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, posebno članu 13. koji sankcioniše tuču, viku i narušavanje javnog reda i mira.

Član 14. predviđa kazne za osobe koje vrijeđaju moralna osjećanja građana i izazivaju uznemirenost, a psovke koje je djevojka izgovarala te fizički napad na ulici mogu se takođe tumačiti u tom kontekstu.

Članom 6. istog zakona kažnjava se naročito nepristojno ponašanje na javnom mjestu. Kazne se kreću od 200 do 4.000 eura, a moguća je i kazna do 30 dana zatvora.

Postoji i mogućnost kvalifikacije djela kao nasilničkog ponašanja, za koje Krivični zakon predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Krivični zakon navodi da ovo djelo počini onaj ko "nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim posebno drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj".

Sve okolnosti bit će jasnije nakon završetka policijske istrage.

