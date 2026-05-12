Uhapšena djevojka koja je u centru Zagreba tukla stranca

Policija je danas uhapsila djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. maja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin, prenosi Index.hr.

Snimka napada

Snimka događaja prethodnih dana proširila se društvenim mrežama.

Iz policije je saopšteno da je djevojka uhapšena u ranim večernjim satima te da je nad njom u toku kriminalistička obrada.

Detalji samog napada zasad nisu poznati.

Podsjetimo, Index je jučer objavio snimku koja se proširila društvenim mrežama, a na kojoj se vidi kako mlađa ženska osoba rukama i nogama udara muškarca. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, Filipincu, koji u Zagrebu boravi kao turista.

Moguće kazne

Iako policija još nije objavila detalje zbog istrage koja je u toku, u ovom slučaju se, osim mogućeg krivičnog djela, može govoriti i o prekršaju po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, posebno članu 13. koji sankcioniše tuču, viku i narušavanje javnog reda i mira.