Oglasio se Filipinac kojeg je napala djevojka: "Bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada"

- Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio blizu ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac me odmah dezorijentisao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada - rekao je za Dnevnik.hr .

Filipinac kojeg je mlađa žena napala na Ilici u Zagrebu ispričao je da se incident dogodio 2. maja oko tri sata ujutro, dok se nakon izlaska pješke vraćao u svoj smještaj.

Navodi da je nakon toga napustio mjesto događaja iz straha da bi se napad mogao nastaviti. Istakao je i da nije znao lokalne brojeve hitnih službi u Hrvatskoj niti je bio siguran kako ih kontaktirati bez hrvatskog broja.

- Pomoć sam zatražio od prijateljice koja mi je dala broj hitne službe. Dok sam razgovarao s njima, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti tačnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek kada sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu - naglasio je.

"Niko me nije pregledao"

Policija je ubrzo stigla u njegov smještaj i uzela izjavu o događaju. Kako kaže, nije mogao identifikovati napadače, već je opisao šta se dogodilo.

- Zatim su pozvali hitnu pomoć i prebačen sam u bolnicu. Međutim, nakon dugog čekanja, a da me niko nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili dokumente. Nakon toga sam se vratio u smještaj da se odmorim - rekao je.

Dodao je da je u napadu zadobio modrice oko oka, otok i povrede lica, kao i bolove u tijelu.

Prije odlaska iz Hrvatske, u njegov smještaj došla su još dva policijska službenika radi službene izjave.

- Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji - potvrdio je.

"Odgojen sam da poštujem žene"

Snimka napada se ranije proširila društvenim mrežama.

- Gledanje te snimke i čitanje javnih komentara bilo je izuzetno potresno i traumatično, posebno jer mnogi koji komentarišu ne znaju mene lično niti razumiju sve okolnosti. I ja bih volio razumjeti zašto sam iznenada napadnut - poručio je.