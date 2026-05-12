Oglasio se Filipinac kojeg je napala djevojka: "Bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada"

Filipinac kojeg je mlađa žena napala na Ilici u Zagrebu ispričao je da se incident dogodio 2. maja oko tri sata ujutro, dok se nakon izlaska pješke vraćao u svoj smještaj.
- Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio blizu ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac me odmah dezorijentisao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada - rekao je za Dnevnik.hr.
Navodi da je nakon toga napustio mjesto događaja iz straha da bi se napad mogao nastaviti. Istakao je i da nije znao lokalne brojeve hitnih službi u Hrvatskoj niti je bio siguran kako ih kontaktirati bez hrvatskog broja.
- Pomoć sam zatražio od prijateljice koja mi je dala broj hitne službe. Dok sam razgovarao s njima, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti tačnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek kada sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu - naglasio je.
"Niko me nije pregledao"
Policija je ubrzo stigla u njegov smještaj i uzela izjavu o događaju. Kako kaže, nije mogao identifikovati napadače, već je opisao šta se dogodilo.
- Zatim su pozvali hitnu pomoć i prebačen sam u bolnicu. Međutim, nakon dugog čekanja, a da me niko nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili dokumente. Nakon toga sam se vratio u smještaj da se odmorim - rekao je.
Dodao je da je u napadu zadobio modrice oko oka, otok i povrede lica, kao i bolove u tijelu.
Prije odlaska iz Hrvatske, u njegov smještaj došla su još dva policijska službenika radi službene izjave.
- Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji - potvrdio je.
"Odgojen sam da poštujem žene"
Snimka napada se ranije proširila društvenim mrežama.
- Gledanje te snimke i čitanje javnih komentara bilo je izuzetno potresno i traumatično, posebno jer mnogi koji komentarišu ne znaju mene lično niti razumiju sve okolnosti. I ja bih volio razumjeti zašto sam iznenada napadnut - poručio je.
Kaže da posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju, gdje vodi vlastiti posao.
- Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. Također su se pojavljivale tvrdnje da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. To odlučno odbacujem - naveo je.
- Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena ima ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes prema ženama - izjavio je, dodavši da se nada pravednoj istrazi.