Zastrašujući snimak iz Srbije: Djevojka se jednom rukom drži za voz, drugom se snima

Iako nije poznato gdje i kada je tačno snimak nastao, po svemu sudeći zabilježen je na Pančevačkom mostu u Beogradu.

Na snimku se vidi kako djevojka u jednoj ruci drži selfi štap i snima se, dok se drugom rukom drži za voz, pritom čučeći na zadnjem dijelu lokomotive.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak mlađe ženske osobe koji je izazvao veliku pažnju i brojne reakcije javnosti, prenosi Telegraf .

Dok joj vozač iz automobila svira, djevojka ne reaguje, već se uz osmijeh nastavlja snimati.

Snimak je izazvao oštre reakcije, zabrinutost i osudu javnosti, a mnogi su se najviše osvrnuli na odgovornost roditelja. Otvorila se i rasprava o tome da li su roditelji krivi, koliko, da li je problem u zakonima koji ograničavaju roditeljsku fizičku disciplinu ili je riječ o uticaju digitalnog doba i društvenih mreža.

"Njeni roditelji mogu samo da se mole Bogu da je sačuvaju, za sve ostalo je kasno", "Roditelji neka plate kaznu od 500 hiljada dinara", "Nisu djeca kriva, roditelji su otišli u betoniranje, nemaju vremena, obaveze, radne navike, sve im se daje na tacni, a ne znaju šta će od dosade, pa skraćuju vrijeme i dosadu" – neki su od komentara.

Bilo je i onih koji su djevojku pokušali opravdati: "Ma i mi smo radili svašta", "Digitalno doba".

Pojavila se i teorija da je snimak nastao pri brzini od oko 50 km/h preko Pančevačkog mosta, te da je riječ o učenici tehničke škole.