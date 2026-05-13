BRUTALAN NAPAD

Oglasio se Filipinac koji je pretučen u Zagrebu: “Otvoreno sam homoseksualac i poštujem žene”

Tvrdi da ničim nije izazvao nasilje

I. Š.

prije 1 sat 17 minuta

Zagrebačka policija uhapsila je djevojku povezanu s napadom na filipinskog državljanina, čiji je snimak premlaćivanja posljednjih dana izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Napadnuti muškarac izjavio je da se incident dogodio 2. maja iza ponoći, dok se vraćao prema smještaju nakon izlaska. Tvrdi da mu je djevojka prišla bez povoda, udarila ga torbom u lice, a potom nastavila da ga udara rukama i nogama.

– Bio sam potpuno zbunjen i nisam znao zašto me napada – rekao je.

Nakon napada zatražio je pomoć policije i hitne službe, a zadobio je modrice, otok oko oka i bolove po tijelu.

Odbacio je tvrdnje sa društvenih mreža da je neprimjereno prilazio ženama ili pokušao ukrasti torbicu.

– Živim i radim u Dubaiju gdje vodim vlastiti biznis. Otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene – kazao je.

Policija istražuje više mogućih prekršaja, ali i krivično djelo nasilničkog ponašanja.

# HRVATSKA
# ZAGREB
