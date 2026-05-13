Novi detalji ubistva šefa kriminalističke policije: Ubica prijetio majci da će je ubiti sjekirom

Policija i dalje pokušava da rasvijetli motive brutalnog ubistva šefa kriminalističke službe PU krapinsko-zagorske Roberta Grileca (52), koje se u nedjelju dogodilo u Krapini, a istovremeno na vidjelo izlaze novi detalji koji pokazuju da je osumnjičeni Marin G. (52) odranije poznat policiji.

Kako pišu mediji, protiv njega je ranije podneseno više krivičnih i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno.

Marin G. je krajem 2020. godine prijetio majci i nećaku ubistvom, a policija je tada pretresom kuće pronašla veći arsenal oružja i municije, zbog čega su ga osudili.

Majci je prijetio da će je ubiti sjekirom, a nećaku je poslao poruku sadržaja:

- Te tablete su čudo, kad ih popijem, glave budu frkale i noži buju delali - napisao je.

U pretresu kuće tada su pronađeni šmajser iz Drugog svjetskog rata, ručno izrađena dvocijevka, gomila municije i dijelovi za kalašnjikov.

Marin G. je tada pred sudom rekao da se smatra krivim i dobio je uslovnu kaznu s pet godina kušnje, a određena mu je i mjera liječenja.

Podsjetimo, on se sumnjiči da je u nedjelju, u kafiću u Krapini, sa tri hica ubio Roberta Grileca. Prema iskazima svjedoka, Robertu je prišao neposredno nakon što je Grilec naručio kafu i u njega ispalio hice, nakon čega se okrenuo, izašao iz objekta i pokušao sebi da presudi.