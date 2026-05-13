Detalji ubistva migranta u šumi: Tijelo pronađeno u ćebetu, drugi ranjen i ne govori

Jezivi detalji krvavog obračuna koji se dogodio sinoć u šumama kod Obrenovca ne prestaju da šokiraju javnost.

Prizor koji je sinoć zatekla policija bio je stravičan: jedan migrant pronađen je sa prostrelnom ranom na leđima, a njegovo tijelo bilo je umotano u ćebe. Nedaleko odatle pronađen je i drugi migrant, teško ranjen u nogu.

Ljekari se trenutno lavovski bore za njegov život, ali zbog teškog stanja i velikog gubitka krvi, on nije u mogućnosti da pruži bilo kakve informacije istražiteljima.

Iako je u pitanju bio vatreni obračun sa smrtnim ishodom, stanovnici okolnih kuća su u potpunom šoku. Kako tvrde za naš portal, niko nije čuo pucnje.

- Ništa se nije čulo sinoć, nikakva pucnjava. Ovdje je šuma gusta i neprohodna, ali sumnjamo da su oni zapravo ubijeni na drugom mjestu i ovdje samo doneseni i ostavljeni pod okriljem mraka - kaže jedan od uznemirenih mještana za Telegraf.rs.

Iako je akcija „Vihor“ zvanično završena, cijeli grad i dalje vrvi od policije. Na terenu su i dalje inspektori i forenzičari, a istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prioritet istražnih organa je identifikacija napadača i utvrđivanje da li je šuma kod Obrenovca zaista mjesto zločina ili samo lokacija na kojoj su žrtve odbačene.

Naoružani ubica je i dalje u bjekstvu, a policija intenzivno češlja teren i provjerava sve sumnjive lokacije.