Jezivi detalji iz šume kod Obrenovca: Ubijenom pucali u leđa, ranjenom nogu vezali pertlom

Misterija iz obrenovačke šume, koja je počela sinoćnjim pronalaskom tijela migranta, prerasla je u opsežnu istragu brutalnog obračuna krijumčarskih grupa, prenosi "Telegraf.rs".

Iako je policijska akcija "Vihor" zvanično završena, područje je i dalje pod jakim policijskim nadzorom. Forenzičari i inspektori pretražuju teren, dok je naoružani napadač još uvijek u bijegu.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, policija je u šumi zatekla jeziv prizor. Jedan migrant pronađen je mrtav s prostrijelnom ranom na leđima, a njegovo tijelo bilo je umotano u ćebe. U blizini je pronađen još jedan muškarac s teškim povredama u predjelu butina.

Istražitelji su kod ranjenog muškarca primijetili potresan detalj – noga mu je bila stegnuta pertlom u pokušaju zaustavljanja obilnog krvarenja. Ljekari se bore za njegov život, ali zbog teškog zdravstvenog stanja još uvijek nije mogao dati iskaz policiji niti otkriti identitet napadača.

Prve sumnje ukazuju da se ne radi o slučajnom sukobu, već o obračunu unutar krijumčarskih mreža. Istražioci vjeruju da su i žrtve i napadači državljani Afganistana, a da bi motiv mogao biti novac ili kontrola nad rutama za ilegalni prelazak migranata.