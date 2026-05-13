Zastrašujuće tvrdnje Zore Dobričanin: Kecmanović mi je uputio jezive riječi, ljudi moraju da znaju šta se zapravo dešava

Iako je suđenje porodici Kecmanović zatvoreno za javnost, detalji koji cure iz sudnice lede krv u žilama. Gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, advokatice Zora Dobričanin i Snežana Dunjić izjavile su šokantne tvrdnje o ponašanju oca dječaka ubice, navodeći da je atmosfera u sudnici na ivici incidenta.

Advokatica Zora Dobričanin izjavila je da se osjeća zastrašeno zbog ponašanja Vladimira Kecmanovića tokom sudskog postupka, navodeći da joj je, kako tvrdi, upućena poruka koja je kod nje izazvala strah.

- Prevršena je svaka mjera. Taj pogled i nastup su poruka koju ja vrlo dobro razumijem - poručila je poznata advokatica nakon incidenta sa Vladimirom Kecmanovićem.

Iznijele su šokantne tvrdnje o ponašanju oca dječaka...

- Razumjela sam poruku: "J... ću ti mater" - istakla je Dobričanin.

- Prevršena je mjera i ja se lično osjećam zastrašeno od strane Vladimira Kecmanovića. Čitav njegov nastup, ton, stav i kretanje po sudnici su nedopustivi.To je otac čije je dijete ubilo desetoro ljudi, a on se ponaša na način o kojem se više ne smije šutiti - izjavila je Dobričanin.

Advokatica Snežana Dunjić potvrdila je reči svoje kolegice, dodajući da su svi prisutni u sudnici ostali u stanju šoka zbog bahatosti optuženog.

- Potpuno ste šokirani takvom smjelošću. To nije bilo upućeno samo koleginici Zori, već i još jednom kolegi. Ovo je još jedan od razloga zašto smatramo da suđenje treba da bude otvoreno, ljudi moraju da vide šta se tamo zapravo dešava - zaključila je Dunjić.

Podsjećamo, postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović zatvoren je za javnost radi zaštite interesa maloljetnih lica, ali advokati oštećenih sve glasnije upozoravaju da se ta mjera zloupotrebljava za nedolično ponašanje u sudnici.

Dok porodice žrtava čekaju pravdu, novi detalji o ponašanju optuženog samo dodatno podižu tenzije u javnosti, prenosi Telegraf.rs.