Video / Haos uoči finala kupa: Policija spriječila sukobe navijača, korišten i suzavac

Na autocesti A3 uoči finala Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Dinama, koje se od 18 sati igra u Osijeku, vladale su pojačane tenzije. Tokom srijede policija je na više lokacija spriječila sukobe suprotstavljenih navijačkih grupa, a u intervencijama je korišten i suzavac.

Prema informacijama policije, više desetina osoba izašlo je iz vozila i pokušalo započeti fizički obračun, ali je brza reakcija policije spriječila dalju eskalaciju. Nakon toga pokrenuta je kriminalistička istraga s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i identifikacije učesnika.

Zastoj u saobraćaju

Iz policije su za 24sata pojasnili da je zbog organizacijskih potreba formiranja policijske pratnje navijačke kolone došlo do kratkotrajnog zastoja u saobraćaju. Naglasili su da fizičkog sukoba u tom trenutku nije bilo te da je saobraćaj ubrzo normalizovan.

Nove tenzije izbile su nešto poslije 15 sati kod odmorišta Dragalić na autocesti A3. Policija je i tamo spriječila direktan sukob suprotstavljenih navijačkih grupa, te je tokom postupanja ponovo upotrijebila raspršivač s nadražujućim sredstvom.

Dodatne napetosti

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da slijedi utvrđivanje svih okolnosti i ovog događaja.

Dodatne napetosti i kraći zastoji zabilježeni su i na odmorištu nakon Okučana. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci navijača iz Dragalića, dok su iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili da je i tu brzom intervencijom spriječen mogući sukob.

Hrvatski autoklub ranije je izvijestio o koloni dugoj oko dva kilometra u smjeru Lipovca, ali je policija naknadno saopćila da se saobraćaj ponovo odvija normalno.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pozvali su navijače na odgovorno i primjereno ponašanje te poštivanje zakona tokom putovanja prema Osijeku.