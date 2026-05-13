Oko 250 zatvorenika pisalo premijeru Spajiću: Za 20 godina nezavisnosti traže 20 posto manje kazne

Oko 250 osuđenika iz Zatvora za duge kazne u Spužu uputilo je dopis premijeru Milojku Spajiću, u kojem traže da povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore dobiju smanjenje kazni za 20 posto.

Oni su zatražili da se amnestija odnosi na sve osuđenike, bez obzira na vrstu krivičnog djela ili to da li su ranije osuđivani kao povratnici.

- Molimo vas da preko nadležnog ministarstva vaše vlade preduzmete potrebne radnje u smislu podrške vlade postojećem prijedlogu DNP-a Crne Gore, uz korekcije visine dijela kazne koji se oprašta od izdržavanja – tako što bi obuhvatila sve osuđenike, bez obzira na povrat i to u iznosu od 20 posto od izrečene kazne, upravo kako je ove godine i 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. Takođe vas molimo da amnestija ovaj put bude sveobuhvatna, bez obzira na vrstu krivičnog djela - navodi se u apelu koji podržava oko 250 zatvorenika.

Pozitivni efekti

Osuđenici tvrde da bi ovakvo umanjenje kazni imalo višestruke pozitivne efekte na pravni i zatvorski sistem, ali i na društvo u cjelini.

- Smatramo da bi ovakav akt, iako je akt milosti, imao višestruko pozitivan efekat na ukupno funkcionisanje kako pravnog i penalnog sistema u Crnoj Gori, tako i na opštedruštvenu koheziju koja je u Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna - navode osuđenici.

Prijedlog izmjena Zakona o amnestiji

Prijedlog izmjena Zakona o amnestiji, koji je podnesen na inicijativu lidera DNP-a Milana Kneževića, ranije se našao u parlamentu, ali nije dobio potrebnu podršku.

Prema tom prijedlogu, predviđeno je da se dio osuđenika oslobađa izvršenja kazne, dok bi se drugima kazne smanjivale u različitim procentima, zavisno od težine djela i statusa osuđenika.

Tako je, između ostalog, bilo predloženo da se osuđenima na kazne do tri mjeseca zatvora kazna ne izvršava, već da se tretira kao uslovna osuda, dok bi se za kazne od tri do šest mjeseci u određenim slučajevima predviđalo izvršenje u kućnim uslovima.

Za povratnike i teža krivična djela predviđeno je blaže umanjenje od oko pet posto, dok bi prvi put osuđeni imali povoljniji tretman u zavisnosti od vrste kazne.

Takođe je precizirano da se amnestija ne odnosi na najteža krivična djela, uključujući ratne zločine, ubistva, silovanja, trgovinu ljudima, organizovani kriminal, kao ni na osuđene na kazne od 40 godina zatvora ili one za kojima je raspisana potjernica, prenosi Antena M.