Najmanje 18 rudara ostalo zarobljeno u rudniku Trepča na Kosovu

U oknima rudnika "Trepča Jug" 18 rudara ostalo je zarobljeno nakon prekida u snabdijevanju električnom energijom, javlja Koha.

Predsjednik sindikata Ibrahim Jonuzi izjavio je da je trenutno zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u oknu stabilno, ali je upozorio da bi se situacija mogla pogoršati ukoliko ostanu duže pod zemljom.

Direktor rudnika "Stari Trg" Šićiri Sadiku potvrdio je da su rudari ostali zarobljeni od 1:30 sati nakon ponoći. Kako je naveo, većina radnika je uspjela izaći na površinu, dok se još 18 rudara nalazi u rudniku.

On je dodao da su u toku napori da se pronađe alternativno rješenje kako bi se rudari što prije izvukli, te je istakao da je ukupno bilo oko 50 radnika u oknu u trenutku incidenta.

Rudnikom "Trepča Jug" upravljaju privremene institucije u Prištini, a ovo preduzeće se već duže vrijeme suočava s brojnim poteškoćama, uključujući i česte obustave rada i štrajkove zaposlenih.