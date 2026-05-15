Đorđe Marjanović: 5. godišnjica smrti legende zabavne muzike

Na današnji dan 2021. godine, u Beogradu je od posljedica Covida-19 umro Đorđe Marjanović, najpopularniji pjevač tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća u bivšoj SFR Jugoslaviji i, prema mnogima, najveća zvijezda regionalne zabavne muzike. Muzikom se počeo baviti kao student farmacije, 50-ih godina prošlog vijeka. Popularnost je stekao nakon televizijskog nastupa u kojem je otpjevao tada vrlo popularnu pjesmu "Zvižduk u osam". Đorđe je ostao upamćen najviše po svojim teatralnim nastupima na pozornici, u kojima je padao na koljena, bacao sako u publiku, plakao..., te na taj način pridobio brojne obožavatelje. Moždani udar na nastupu Učestvovao je na gotovo svim festivalima zabavne muzike u bivšoj SFR Jugoslaviji. Njegovi najveći hitovi, uz "Zvižduk u osam", bili su: "Lazarela", "O, kakav mjesec", "Ljepotica", "Biondina", "Renato", "Ja plaćam ove noći", "Raznosač mlijeka", "Beograde", "Djevojko mala", "Romana", "Đavoli", "Dirlada", "Lazarela", "Milord" i "Natali". Koban mu je bio 14. april 1990. godine, kada je nastupio u Australiji kao gost na koncertu Lepe Brene u Melburnu, gdje je, dok je pjevao pjesmu "Mene nema ko da žali", doživio moždani udar. Od publike se oprostio koncertom u beogradskom Sava centru 2004. godine. Za njegov 80. rođendan, u oktobru 2011., u Domu sindikata u Beogradu održan je koncert „Milordu s ljubavlju".

Rođen francuski fizičar i nobelovac Pjer Kiri 1859. - Rođen francuski fizičar Pjer Kiri (Pierre Curie), koji je sa suprugom Marijom i Antoan-Anrijem Bekerelom (Antoine Henri Becquerel) 1903. godine podijelio Nobelovu nagradu za fiziku. S bratom Žakom (Jacques) otkrio je 1880. piezoelektricitet. Proučavao je magnetske pojave, a 1898. je sa suprugom pronašao radioaktivne elemente - polonijum i radijum. Dokazao je 1903. da soli radijuma spontano oslobađaju toplotu. Radovi bračnog para Kiri su temelj moderne nauke o radioaktivnosti i pokazali su da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od spoljašnjih uslova. 1886. - Umrla američka spisateljica Emili Dikinson (Emily Dickinson), za života gotovo potpuno anonimna, jer je do smrti objavila samo pet pjesama. Njenih više od hiljadu pjesama, otkrivenih poslije smrti, posthumno je objavljeno u šest tomova. Priređivači su ih podijelili u četiri kategorije: pjesme o prirodi, o vremenu i vječnosti, o ljubavi i o životu. Njena poezija, prodorne introspektivnosti i snažnog mističnog podteksta, pisana izvanredno preciznim i suptilnim stilom, obiluje samoniklom originalnošću. 1911. - Švajcarski pisac Maks Friš (Max Frisch), liberalni intelektualac, skeptik koji je analizirao duhovne tendencije i protivrječnosti savremenog svijeta, rođen je na današnji dan. Tragao je za identitetom ličnosti, s pravom na "privatnu" sudbinu u svijetu savremene civilizacije koji pojedincu natura ulogu. Djela: romani "Štiler", "Homo faber", "Neka mi ime bude Gantenbajn", pripovijetka "Montok", drame "Kineski zid", "Grof Ederland", "Don Žuan ili Ljubav prema geometriji", "Biderman i palikuće", "Andora", "Biografija", knjige dnevnika: "Dnevnici 1946-1949", "Dnevnici 1966-1971", koje su spoj činjenica s refleksijama i komentarima.

