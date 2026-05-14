Uznemirujući snimak / Užas u Beogradu: Muškarac autom udario 90-godišnjaka tokom blokade saobraćaja pa pokušao pobjeći

U Beogradu je tokom blokade saobraćaja, organizovane u znak sjećanja na žrtve pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, došlo do incidenta u kojem je muškarac automobilom udario 90-godišnjeg penzionera pokušavajući da probije okupljanje. Prema pisanju srbijanskog portala Nedeljnik, incident se dogodio kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom 16-minutne tišine koja je održana za 16 stradalih u tragediji u Novom Sadu.

Građani su izašli na ulicu kako bi odali počast žrtvama, a kako su pojedini studenti izjavili za Nedeljnik, učesnici su u jednom trenutku htjeli da se sklone i propuste vozilo. Međutim, vozač je, prema njihovim tvrdnjama, izašao iz automobila i počeo vrijeđati okupljene. Navodi se i da su vozač i suvozač potom fizički napali jednog studenta. Kada je više građana priteklo u pomoć, dvojac se vratio u vozilo i krenuo da vozi unazad.