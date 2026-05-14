Uznemirujući snimak / Užas u Beogradu: Muškarac autom udario 90-godišnjaka tokom blokade saobraćaja pa pokušao pobjeći

ODAVALI POČAST ŽRTVAMA

Užas u Beogradu: Muškarac autom udario 90-godišnjaka tokom blokade saobraćaja pa pokušao pobjeći

Građani su izašli na ulicu kako bi odali počast žrtvama pada nadstrešnice

Užas u Beogradu.

M. Až.

prije 31 minutu

U Beogradu je tokom blokade saobraćaja, organizovane u znak sjećanja na žrtve pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, došlo do incidenta u kojem je muškarac automobilom udario 90-godišnjeg penzionera pokušavajući da probije okupljanje.

Prema pisanju srbijanskog portala Nedeljnik, incident se dogodio kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom 16-minutne tišine koja je održana za 16 stradalih u tragediji u Novom Sadu.

Građani su izašli na ulicu kako bi odali počast žrtvama, a kako su pojedini studenti izjavili za Nedeljnik, učesnici su u jednom trenutku htjeli da se sklone i propuste vozilo. Međutim, vozač je, prema njihovim tvrdnjama, izašao iz automobila i počeo vrijeđati okupljene.

Navodi se i da su vozač i suvozač potom fizički napali jednog studenta. Kada je više građana priteklo u pomoć, dvojac se vratio u vozilo i krenuo da vozi unazad.

Tom prilikom udarili su osobu koja je kasnije identifikovana kao 90-godišnji penzioner. Nakon toga su pokušali pobjeći s mjesta događaja, ali su ih u tome spriječili okupljeni građani.

Kako prenosi Nedeljnik, pozivajući se na svjedoke, vozač i suvozač su ostali u automobilu oko sat vremena prije nego što ih je policija odvela u obližnju policijsku stanicu.

Prema posljednjim informacijama, povrijeđeni penzioner je prebačen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Beograd i nalazi se u svjesnom stanju.

# SRBIJA
# BEOGRAD
