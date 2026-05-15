SRBIJA

Uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić

Bit će priveden na saslušanje kod postupajućeg javnog tužioca

Veselin Milić. MUP Srbije

M. Až.

prije 10 minuta

U nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao Aleksandar Nešović Baja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd V. M.

Riječ je o načelniku beogradske policije Veselinu Vesku Miliću, prenosi Telegraf.

V. M. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i počinioca, kao i pomoć počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

U tom roku bit će priveden na saslušanje kod postupajućeg javnog tužioca.

