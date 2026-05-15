Šokantan snimak iz Crne Gore: Zmija se toliko najela da ne može stati u sopstvenu jazbinu

Nevjerovatan snimak dolazi iz Crne Gore i već je privukao veliku pažnju, a nakon njega mnogi će biti oprezniji pri kretanju kroz kamenjar i rastinje. Kako navodi autor snimka, zabilježio je neobičnu situaciju u kojoj se ogroman smuk prejeo do te mjere da nije mogao ući u svoju jazbinu.

– Uhvatio sam rijedak kadar u crnogorskom kršu! Veliki smuk pokušava da uđe u svoju rupu među kamenjem, ali mu pun stomak pravi ozbiljne probleme. Pogledajte kako se s mukom uvlači i koliko je zapravo dugačak ovaj primjerak – naveo je u opisu snimka.