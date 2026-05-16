SUD DONIO ODLUKU

Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen pritvor do 30 dana

Uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj radi prikrivanja teških krivičnih djela

Veselin Milić. MUP Srbije

M. Až.

prije 17 minuta

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu donio je rješenje kojim je Veselinu Miliću, bivšem načelniku Policijske uprave za grad Beograd, određen pritvor u trajanju do 30 dana.

U obrazloženju se navodi da je pritvor određen zbog zakonskih razloga propisanih Zakonikom o krivičnom postupku, odnosno zbog opasnosti od uticaja na tok postupka i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rješenja.

Od pucnjave na Senjaku do hapšenja

Odluka suda uslijedila je nakon događaja koji su počeli sredinom maja 2026. godine. Veselin Milić je uhapšen i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj radi prikrivanja teških krivičnih djela.

Prema podacima iz istrage, hronologija događaja je sljedeća:

12. maj 2026 – u jednom restoranu na Senjaku dolazi do pucnjave i pokušaja teškog ubistva.

13. maj 2026 – dan nakon pucnjave prijavljen je nestanak Aleksandra Neškovića.

Milić se sumnjiči da je, u svojstvu načelnika Policijske uprave za grad Beograd, preduzimao radnje s ciljem prikrivanja krivičnog djela i njegovih izvršilaca. Na saslušanju je iznio odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo pritvor, što je sud i prihvatio.

Naredbom o sprovođenju istrage tereti se za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca te pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Istraga obuhvata još osam osoba

Istraga je proširena i na još osam osoba koje su obuhvaćene istim predmetom.

One će biti saslušane u zakonskom roku, nakon čega će javnost biti obaviještena o daljim koracima i mogućim novim mjerama pritvora, prenosi Telegraf.

# SRBIJA
# BEOGRAD
# VESELIN MILIĆ
