Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu donio je rješenje kojim je Veselinu Miliću, bivšem načelniku Policijske uprave za grad Beograd, određen pritvor u trajanju do 30 dana.

U obrazloženju se navodi da je pritvor određen zbog zakonskih razloga propisanih Zakonikom o krivičnom postupku, odnosno zbog opasnosti od uticaja na tok postupka i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rješenja.

Od pucnjave na Senjaku do hapšenja

Odluka suda uslijedila je nakon događaja koji su počeli sredinom maja 2026. godine. Veselin Milić je uhapšen i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj radi prikrivanja teških krivičnih djela.

Prema podacima iz istrage, hronologija događaja je sljedeća:

12. maj 2026 – u jednom restoranu na Senjaku dolazi do pucnjave i pokušaja teškog ubistva.

13. maj 2026 – dan nakon pucnjave prijavljen je nestanak Aleksandra Neškovića.

Milić se sumnjiči da je, u svojstvu načelnika Policijske uprave za grad Beograd, preduzimao radnje s ciljem prikrivanja krivičnog djela i njegovih izvršilaca. Na saslušanju je iznio odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo pritvor, što je sud i prihvatio.

Naredbom o sprovođenju istrage tereti se za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca te pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Istraga obuhvata još osam osoba

Istraga je proširena i na još osam osoba koje su obuhvaćene istim predmetom.

One će biti saslušane u zakonskom roku, nakon čega će javnost biti obaviještena o daljim koracima i mogućim novim mjerama pritvora, prenosi Telegraf.