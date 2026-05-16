Žena u centru grada snimila ogromnu zmiju, stručnjak pojasnio: "Može narasti i do dva metra, tu vjerojatno živi cijeli život"

Životinje koje viđamo u centrima gradova uglavnom su psi i mačke. Ipak, ponekad se može sresti i neko drugi. Tako je jedna zmija viđena u samom centru Zagreba, u Ulici Milana Amruša, prenosi Jutarnji list. Snimak je hrvatskom mediju poslala čitateljica koja je ostala zatečena ovim prizorom.

Radi se o bjelici, neotrovnoj zmiji koja može narasti i do dva metra. Ova vrsta poznata je i kao Eskulapova zmija, a simbolički je poznata kao medicinski simbol. Upravo je ta vrsta prikazana kako se obavija oko Eskulapovog štapa. Izvrsna je penjačica koja se u mladosti hrani gušterima, a u odrasloj dobi raznim glodarima.

- Ovo je odrasla jedinka, sudeći po dužini, koja vrlo vjerovatno tamo živi i cijeli svoj život. Sumnjam da je došla odnekud. Ona je normalan stanovnik grada, nije opasna i nema razloga za strah - ističe Ivan Cizelj, direktor Zoološkog vrta Zagreb.

U regionu živi 15 vrsta zmija i sve su zakonom zaštićene. Bjelica je jedna od vrsta sa statusom strogo zaštićene divlje životinje. Zaštita znači da se ne smiju hvatati, ubijati, uznemiravati, povređivati niti im se smije uništavati stanište. Ako ih vidimo, najbolje je da ih pustimo da odu svojim putem. Ako se, pak, zavuku u stambeni prostor, treba pozvati stručnu pomoć.