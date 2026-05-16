PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić nakon hapšenja načelnika beogradske policije: "Tijelo ubijenog još nije pronađeno"

Potraga je intenzivna, sve jedinice su na terenu i uključen je veliki broj pripadnika, naveo je

Aleksandar Vučić. Anadolija

M. Až.

prije 10 minuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da tijelo nestalog A. N., zbog čijeg je slučaja uhapšen bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, još nije pronađeno.

- Pročitao sam ove podatke jer postoje svakodnevni napadi svih koji imaju bilo kakve interese u sektoru bezbjednosti u Srbiji. Ovo sam rekao kako bih zamolio sve vas novinare da ne izlazite u javnost s neprovjerenim informacijama. Više medija prenijelo je da je tijelo pronađeno. Ta priča ‘nema tijela, nema djela’ toliko je imbecilna da nemam riječi - rekao je Vučić.

Intenzivna potraga

Dodao je da se i u ovom slučaju "država ponašala profesionalno".

- Želim reći da tijelo još nismo pronašli. Potraga je intenzivna, sve jedinice su na terenu i uključen je veliki broj pripadnika - naveo je Vučić.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu jučer je saslušan Veselin Milić zbog sumnje da je, kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd, počinio više krivičnih djela s ciljem prikrivanja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja 2026. godine, nakon čega je narednog dana prijavljen nestanak A. N.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu određivanje pritvora zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Verbalna rasprava i pucnjava

Miliću se, naredbom o provođenju istrage, na teret stavljaju krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca te pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Kako prenose srbijanski mediji, Milić je navodno organizovao sastanak dvojice kriminalaca u jednom restoranu na Senjaku kako bi pokušali izgladiti sukob.

U međuvremenu je, prema pisanju Danas.rs, došlo do verbalne rasprave i pucnjave u kojoj je ubijen muškarac za kojim se još traga.

Prema istim navodima, Milić je prisustvovao događaju, a osim njega uhapšeno je još sedam osoba.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
