Medicinska sestra krenula na posao i nestala bez traga, porodica očajna: "Ima malu bebu"

Tea Turina krenula je na posao u ranim jutarnjim satima, oko 5.40, kada je obukla uniformu, sjela u automobil i uputila se prema Zagrebu, gdje radi kao medicinska sestra u KB Dubrava. Od tada joj se gubi svaki trag, a porodica moli za bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, piše Jutarnji list.

Tea je rođena 1999. godine, visoka je oko 170 centimetara, ima smeđu kosu, a u trenutku nestanka vozila je bijeli Nissan Note registarskih oznaka KT 959 IU.

- Običan odlazak na posao pretvorio se u noćnu moru. Kod kuće je sve u redu, ona ima dijete od godinu i po. Uzela je medicinsku uniformu, skuvala kafu, stavila je u termosicu kao i obično i krenula. Ništa nije ukazivalo da bi moglo doći do ovoga - rekla je njena majka.

Iz porodice apeluju da se svi koji imaju bilo kakve informacije jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].