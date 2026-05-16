Još jedan stranac brutalno pretučen, djevojke se smijale dok je ležao u lokvi krvi

Društvenim mrežama sinoć je počela kružiti još jedna snimka brutalnog premlaćivanja stranog državljanina u Hrvatskoj. Kako je potvrdila primorsko-goranska policija, snimka je nastala na rivi u Rijeci, a iako se dijeli tek sada, snimljena je u noći s 31. januara na 1. februar, odnosno za vrijeme održavanja Riječkog karnevala.

Jutarnji list je u posjedu snimke koju nisu objavili zbog brutalnosti. Na njoj se vidi kako dvojica mladića šakama i nogama udaraju muškarca, a radi se o 25-godišnjem Sirijcu, pomorcu koji je šetao rivom nakon smjene na brodu u vlasništvu strane kompanije. Cenzurirani uznemirujući snimak se može pogledati na portalu Index.hr.

Nakon što su ga oborili na pod nastavili su ga udarati nogama te mu je jedan skočio na prsa. Kada su ga dvojica mladića prestali udarati, na njega su nasrnule dvije djevojke koje su ga također udarale nogama.

Na snimci se može čuti kako djevojke govore da je pretučeni muškarac udario njihovu prijateljicu. U jednom trenutku i jedan od mladića žrtvi govori da je "ovo Europa" i da se tu "ne tuku žene". Zatim se može čuti kako jedna od djevojaka govori napadaču neka baci žrtvin telefom u more, što je on i učinio.

Kada su vidjeli da pretučenom muškarcu nije dobro, da pada u nesvijest i da je iza njega na podu lokva krvi, jedan od mladića pokušao ga je okrenuti na bok. Na snimci se također može čuti kao se djevojke i drugi mladić smiju prilikom uništavanja mobitela.

Opljačkali žrtvu

Iako se na snimci aludira da je muškarac prvi napao nekog iz skupine, policija je objavila da se radilo o razbojništvu, a Jutarnji doznaje da su napadači žrtvi ukrali 200 eura.

- Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu.

Pri tome su ga ozlijedile i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozlijedu, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke - objavila je jutros primorsko-goranska policija.

Policija istražuje snimke

Iz policije su ponovno apelirali na sve građane koji svjedoče bilo kakvom obliku nasilja da ga odmah prijave policij i da odmah dostave sve audio i video materijale koji bi mogli pomoći u procesuiranju odgovornih osoba.

Policija će sada detaljno pregledati snimku koja se pojavila u javnom prostoru, a koja bi sada trebala pomoći u identificiranju počinitelja.

Također, Jutarnji list neslužbeno doznaje da bi se istraga mogla proširiti i prema osobama koje su bile u posjedu snimke, a nisu događaj prijavile policiji.