Video / Drama u Splitu: Avion Croatia Airlinesa izletio s piste

Prema prvim informacijama, do izlijetanja je došlo tokom procedure polijetanja, pod još nerazjašnjenim okolnostima. U ovom trenutku nije poznato da li ima povrijeđenih, kao ni kolika je materijalna šteta na avionu.

Avion je trebao poletjeti prema Frankfurtu, ali je iz zasad nepoznatih razloga završio izvan uzletno-sletne staze, na travnatoj površini pored piste.

Na aerodromu u Splitu danas je došlo do incidenta tokom polijetanja aviona kompanije Croatia Airlines, objavila je Dalmacija Danas .

S aerodroma u Splitu potvrđeno je da se sve dogodilo oko 13:30 sati na letu za Frankfurt.

- Avion Airbus A220 je tokom zalijetanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa piste i jednim dijelom završio na travnatoj površini. Pritom je oštećen usljed udara u vertikalnu oznaku i rubne dijelove uzletno-sletne staze”, navodi se u saopštenju.

U avionu je bilo 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon incidenta bezbjedno evakuisani, dok tehničke službe rade na uklanjanju aviona sa piste.

- Zračna luka sarađuje s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje nesreća koje su obaviještene - naveli su iz splitskog aerodroma.