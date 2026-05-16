Ambasadorica Kovačević-Bajtal otkrila šta donosi novi zakon u Hrvatskoj o radnicima iz BiH

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal izjavila je za Fenu da je usvajanjem novog Zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske.

Prema njenim riječima, rezultat je to višegodišnjeg zajedničkog djelovanja i koordinacije institucija BiH – Ministarstva komunikacija i prometa, Ministarstva vanjskih poslova, Vanjskotrgovinske komore, Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Unije poslodavaca Republike Srpske, kao i Ambasade BiH u Hrvatskoj.

Održivo rješenje

- Ambasada je intenzivno vodila razgovore sa predstavnicima vlasti Republike Hrvatske s ciljem pronalaženja održivog rješenja. Podršku cijelom procesu pružila je i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto - naglasila je Kovačević-Bajtal.

U cijeli proces, kako je dodala, bio je uključen i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović koji je u Briselu razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije o potrebi trajnog i sistemskog rješavanja pitanja boravka i rada profesionalnih vozača iz BiH imajući u vidu njihov ključni značaj za nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta i stabilnost privrednih tokova.

- Posebnu zahvalnost upućujemo ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davoru Božinoviću koji je još u martu najavio da će biti pronađeno rješenje za ovaj problem, te pružio snažnu podršku usvajanju zakonskih izmjena koje danas donose konkretne rezultate za radnike i privredu Bosne i Hercegovine – navela je Kovačević-Bajtal.

Riješen problem regulisanja boravka radnika

Naglasila je da je usvajanjem tog zakonskog rješenja u velikoj mjeri riješen problem regulisanja boravka radnika iz BiH na teritoriji Republike Hrvatske, čime se omogućava stabilnije poslovanje kompanija i nesmetano odvijanje međunarodnog transporta i drugih privrednih aktivnosti.

- Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički djelovati i prema institucijama Evropske unije kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, s ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje vanjskotrgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje novih investicija – dodala je Kovačević-Bajtal.

Očekuje se, kako je rekla, da će novo zakonsko rješenje doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti radnika i poslodavaca, smanjenju administrativnih prepreka te dodatnom jačanju ekonomskih i privrednih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Usvajanjem Zakona o strancima u Hrvatskom saboru u petak otvorena je i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.