HRVATSKA

Pojavio se snimak izlijetanja aviona s piste u Splitu: U njemu se nalazila 132 putnika i pet članova posade

Iz Croatia Airlinesa je potvrđeno da je riječ o avionu Airbus A220-300 na redovnom letu OU412

S. S.

prije 24 minute

Avion Croatia Airlinesa na letu Split–Frankfurt, sa 132 putnika, u subotu 16. maja tokom polijetanja na aerodromu u Splitu skrenuo je sa piste i pretrpio oštećenja, ali srećom niko nije povrijeđen.

Prema informacijama sa aerodroma, avion je tokom zalijetanja iz zasad nepoznatih razloga izgubio pravac, te je jednom stranom završio na travnatoj površini pored piste. Pri tome je udario u rubna svjetla i vertikalne oznake uzletno-sletne staze, nakon čega je zaustavljen.

U avionu je bilo 132 putnika i pet članova posade, koji su odmah bezbjedno evakuisani i prebačeni u terminal, gdje im je pružena pomoć i podrška.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak incidenta na kojem se vidi kako avion naglo skreće sa piste i zaustavlja se na travnatom dijelu aerodroma.

Iz Croatia Airlinesa je potvrđeno da je riječ o avionu Airbus A220-300 na redovnom letu OU412. Navode da je posada postupila u skladu s procedurama i zaustavila avion, a putnici su odmah napustili letjelicu bez povreda.

Aerodrom Split i nadležne vazduhoplovne institucije pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti događaja, dok iz kompanije poručuju da je sigurnost putnika i posade apsolutni prioritet.

