Vučić najavio zakon o sankcionisanju dužnosnika policije koji sarađuju s kriminalcima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu je, nakon hapšenja doskorašnjeg šefa beogradske policije i svog bivšeg savjetnika Veselina Milića, najavio donošenje zakona i sankcionisanje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce.

Milić je uhapšen u petak, a Viši sud mu je na zahtjev tužilaštva odredio 30 dana pritvora, prenosi Hina.

Sumnja se da je počinio više krivičnih djela kako bi prikrio pokušaj ubistva u jednom beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. maja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih kriminalnih klanova.

Prijavljen nestanak

Milić je osumnjičen da je kao načelnik Policijske uprave Beograda počinio više krivičnih djela s ciljem prikrivanja teškog ubistva u restoranu, nakon čega je, dan kasnije, prijavljen Nešovićev nestanak.

Na čelu beogradske policije Milić je bio u periodu od 2013. do 2018. godine, kada je postavljen na dužnost savjetnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik direktora policije.

Krajem 2020. ponovo je, rješenjem tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon ovog slučaja u petak bio hitno smijenjen.

U najskorijem roku bit će donesen zakon prema kojem nijedan policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove mimo onih za koje dobije direktnu dozvolu države, više neće moći raditi ni u jednom sektoru policije ili vojske, rekao je Vučić.

U obraćanju javnosti zajedno s direktorom policije Draganom Vasiljevićem, Vučić je slučaj ocijenio kao „izuzetno težak“, ne spominjući imenom Veselina Milića.

– U ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, ponašali smo se kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno, ne podliježući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podliježući pritiscima onih koji ne pitaju šta se zaista dogodilo – rekao je Vučić.

Milića nije spomenuo ni direktor policije Vasiljević, navodeći da je u dosadašnjem toku istrage uhapšeno 10 osoba, među kojima su i četiri policajca.

Nije pronađeno tijelo

U toku je intenzivna istraga u koju je uključeno više od 200 pripadnika Uprave kriminalističke policije i srodnih službi, dodao je Vasiljević.

I Vučić i Vasiljević demantovali su navode pojedinih medija da je tijelo nestalog Nešovića navodno pronađeno zapaljeno pored autoputa kod Šimanovaca nadomak Beograda, prenosi Hina.

Pozvali su medije da ne objavljuju netačne i neprovjerene informacije jer izazivaju uznemirenje javnosti i dodatno komplikuju situaciju u vezi s ovim slučajem.

Hapšenje Milića već drugi dan dominira beogradskim medijima, dok je opozicija zatražila hitne ostavke ministra unutrašnjih poslova i vicepremijera Ivice Dačića, kao i direktora policije Srbije Vasiljevića.

Opozicione stranke ističu da ovaj slučaj zahtijeva institucionalnu i političku odgovornost, te ocjenjuju da predstavlja ozbiljan udar na sigurnost građana i pokazuje duboke probleme u državnom i sigurnosnom sistemu.

Zastupnici opozicije u Skupštini Srbije zatražili su hitan nastavak sjednice parlamenta o nepovjerenju vladi, prekinute 15. aprila, kao i hitnu sjednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, uz zahtjev za izvještaj o događajima koji su prethodili hapšenju bivšeg šefa beogradske policije.