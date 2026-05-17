Autom udario djevojku (22) na pješačkom i ubio je, policija traga za vozačem

U Zagreb je u toku potraga za nepoznatim vozačem koji je tokom noći na području Peščenice automobilom usmrtio 22-godišnju djevojku, a potom pobjegao s mjesta nesreće.

Prema informacijama iz Hrvatske, tragedija se dogodila iza ponoći u Ulici Donje Svetice, kod broja 59, gdje je vozač navodno udario djevojku dok je prelazila pješački prijelaz.

Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na mjesto nesreće, ali djevojci, nažalost, nije bilo pomoći te su ljekari mogli samo potvrditi smrt.

Policija trenutno provodi uviđaj i utvrđuje okolnosti nesreće, dok paralelno traje intenzivna potraga za vozačem koji je nakon udara pobjegao.

Svjedok koji se u tom trenutku zadesio na mjestu događaja tvrdi da je automobil bez kočenja naletio na pješakinju. Nakon sudara vozač je nakratko usporio, a zatim velikom brzinom napustio mjesto nesreće.

Policijski službenici obilaze okolne kvartove i pregledaju nadzorne kamere postavljene duž ulice kako bi identifikovali osobu koja je usmrtila djevojku nedaleko od njenog doma.