OKONČANA POTRAGA

Policija uhapsila vozača koji je usmrtio 22-godišnju djevojku

Prema dosad poznatim informacijama, djevojka je stradala na pješačkom prelazu ili neposredno uz njega

Mjesto nesreće. Sanjin Strukic/PIXSELL

M. Až.

prije 1 sat 15 minuta

Vozač kojeg policija dovodi u vezu sa sinoćnjom saobraćajnom nesrećom u Zagrebu, u kojoj je život izgubila 22-godišnja djevojka, jutros je pod policijskim nadzorom, potvrđeno je iz zagrebačke policije.

Kriminalistička istraga je u toku, saopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Podsjećamo, nesreća se dogodila sinoć oko 23:20 na raskrsnici Ulice Donje Svetice i Nartske ulice na Peščenici. Vozač je automobilom udario 22-godišnju pješakinju, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta, nakon čega je pobjegao.

Policija je ranije pozvala svjedoke da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Prema dosad poznatim informacijama, djevojka je stradala na pješačkom prelazu ili neposredno uz njega.

# HRVATSKA
# ZAGREB
