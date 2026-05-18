Pogledajte snimak iz kabine: Avion u Splitu izletio s piste, putnici u šoku

Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak iz aviona Croatia Airlinesa koji prikazuje incident tokom kojeg je letjelica djelimično izletjela sa piste.

Na videozapisu se vidi trenutak kada avion gubi pravac i izlazi van uzletno-sletne staze, dok se u pozadini čuju uznemireni putnici koji svjedoče situaciji.

Srećom, niko od putnika i članova posade nije povrijeđen, a na avionu nije zabilježena veća materijalna šteta.

Iz kompanije Croatia Airlines i Agencije za istraživanje nesreća saopćeno je da je odmah pokrenuta istraga kako bi se utvrdile okolnosti incidenta koji se dogodio u subotu.

Prema riječima kapetana i direktora prometa kompanije Davora Mišića, avion je tokom polijetanja djelimično skrenuo s piste, pri čemu su lijevi glavni točkovi završili van staze, nakon čega je letjelica zaustavljena. Svi putnici su evakuirani redovnim putem, a njih ukupno 130, zajedno s pet članova posade, prošli su bez povreda.