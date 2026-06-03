Nevrijeme napravilo haos u Zadru: Automobili upali u šahtove, vjetar čupao ogradu s mosta

Obilno nevrijeme praćeno jakom kišom i snažnim udarima vjetra jutros je pogodilo Zadar, uzrokujući brojne poteškoće u saobraćaju i svakodnevnom funkcioniranju grada. Vatrogasne službe intervenisale su na više lokacija kako bi uklonile posljedice nevremena i spriječile dodatnu štetu. U naselju Vruljica dva automobila završila su u šahtovima koji su bili potpuno prekriveni vodom, dok je na području Ričina grana stabla pala na električni stub. Vatrogasci su brzo izašli na teren i uklonili prepreke kako bi se saobraćaj mogao normalno odvijati.

Posljedice nevremena zabilježene su i u drugim dijelovima grada. Velika količina oborina pretvorila je kružni tok na Meladi u svojevrsnu fontanu, a na Gradskom mostu snažan vjetar otkinuo je dio pocinčane ograde i bacio ga na cestu. Pročelnik gradskog odjela za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić kazao je da je situacija ubrzo stabilizirana te da je oštećenje na mostu sanirano odmah nakon prijave.