Nevrijeme napravilo haos u Zadru: Automobili upali u šahtove, vjetar čupao ogradu s mosta

Obilno nevrijeme praćeno jakom kišom i snažnim udarima vjetra jutros je pogodilo Zadar, uzrokujući brojne poteškoće u saobraćaju i svakodnevnom funkcioniranju grada. Vatrogasne službe intervenisale su na više lokacija kako bi uklonile posljedice nevremena i spriječile dodatnu štetu.
U naselju Vruljica dva automobila završila su u šahtovima koji su bili potpuno prekriveni vodom, dok je na području Ričina grana stabla pala na električni stub. Vatrogasci su brzo izašli na teren i uklonili prepreke kako bi se saobraćaj mogao normalno odvijati.
Posljedice nevremena zabilježene su i u drugim dijelovima grada. Velika količina oborina pretvorila je kružni tok na Meladi u svojevrsnu fontanu, a na Gradskom mostu snažan vjetar otkinuo je dio pocinčane ograde i bacio ga na cestu.
Pročelnik gradskog odjela za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić kazao je da je situacija ubrzo stabilizirana te da je oštećenje na mostu sanirano odmah nakon prijave.
Komunalni redari od ranog jutra obilaze teren i evidentiraju štetu koju su građani prijavili, dok su na Branimiru jaki udari vjetra srušili nekoliko štandova. Pojedini dijelovi grada našli su se pod vodom nakon intenzivnih padavina, a građani navode da je nivo vode na nekim lokacijama dosezao gotovo do polovine stepenica, što je otežavalo kretanje pješaka.
Meteorolog Duško Kraljev pojasnio je da je do naglog pogoršanja vremena došlo usljed prodora hladnijeg zraka s Atlantika nakon dužeg perioda iznadprosječno toplog vremena. Ipak, prema prognozama, vremenske prilike trebale bi se stabilizirati već tokom sutrašnjeg dana, uz povratak temperatura do oko 25 stepeni Celzijusa.