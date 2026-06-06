Stručnjaci komentarišu nakon samita koji je održan: Hoće li biti olakšana integracija novih zemalja u EU

Samit u Tivtu potvrdio je da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje najvažniji okvir za stabilnost, saradnju i razvoj regiona, kazala je za “Avaz” prof. dr. Lejla Ramić-Mesihović, šefica Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Burch univerzitetu u Sarajevu.

- Posebno je važno što je naglašen značaj povezivanja, reformi i konkretnih koristi za građane. U vremenu izraženih geopolitičkih izazova, ključno je prevladavati otvorena pitanja kroz dijalog i jačati dobrosusjedske odnose, jer upravo regionalno povjerenje i saradnja predstavljaju jedan od temeljnih preduslova za uspješniji eurounijski put svih država regiona – dodaje Ramić-Mesihović.

Novi prijedlog

Ona je komentirala i sadržaj njemačko-francuskog non-papera, koji je objavljen tokom Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu. Ovim dokumentom predviđeno je olakšavanje postepene integracije zemalja kandidata za EU i osiguravanje dodatnih podsticaja na osnovu ostvarenih rezultata. Ramić-Mesihović smatra da bi takav pristup, ako bude usvojen, mogao promijeniti logiku proširenja EU.

- Umjesto da građani BiH decenijama čekaju koristi od članstva, dio tih koristi mogli bi dobiti već tokom reformskog procesa. To evropske integracije čini opipljivijim, vjerodostojnijim i politički relevantnijim za svakodnevni život građana. Za građane BiH to može značiti više stipendija za studente, ukidanje rominga zemalja zapadnog Balkana sa zemljama EU, više evropskih sredstava za puteve i željeznice, lakši pristup tržištu EU za domaće kompanije i nova radna mjesta. Suština je da koristi evropskih integracija postanu vidljive prije samog članstva, a ne tek nakon njega – ističe profesorica Lejla Ramić-Mesihović.

Crna Gora pokazuje neobičnu i vanrednu koheziju kad su u pitanju evropske integraciju, uprkos pritiscima spolja koji dolaze iz Srbije, kazao je za “Avaz” crnogorski politički analitičar Ljubomir Filipović. Ipak, on izražava rezerviranost kada je u pitanju jedinstvo EU u vezi s politikom proširenja.

Ostatak regiona

- Za nas, ali i ostatak regiona, postoje skrivene barijere i opstrukcije na tom putu, koje mi možda ne vidimo, koje nisu vezane za ispunjavanje tehničkih uslova, već imaju veze sa zamorom za proširenje s evropske strane. Odluka o tome da se jedna država pogura ili zaustavi često je uslovljena prizemnim političkim razlozima. Eventualni ulazak Crne Gore bio bi vjetar u leđa, ali možda i lažna nada ostalima da i oni mogu postati dio EU. Crna Gora je jeftini, mali zalogaj, pa zato prolazi i hvata zadnji voz – kaže Filipović.

Kao zajednički problem regiona vidi utjecaj Beograda, ali i instikt kojeg su zadržale sve države da “gledaju prema Beogradu, kao glavnom gradu bivše države”. Filipović naglašava da to ne može biti alternativa evropskim integracijama.

BiH u najtežoj poziciji

Filipović ocjenjuje da je BiH u najtežoj poziciji, što rastužuje sve prijatelje naše zemlje koji BiH žele kao stabilnu i funkcionalnu državu unutar evropske porodice.

- Mene najviše brine podijeljenost unutar bošnjačke i unutar građanske bh. političke zajednice. Svjesni smo da je sudbina bošnjačkog naroda i BiH povezana. Nažalost, usamljeni, izolovani, politički poraženi i pritisnuti sa svih strana, vi ste sada u velikom problemu. Kod međunarodne zajednice na zapadu, koja je tradicionalno bila prijatelj i saveznik BiH, sada se pojavilo nesvakidašnje razumijevanje za secesionističke zahtjeve Milorada Dodika i za pozive na veću autonomiju i političko zaokruživanje onog što neki nazivaju budućim hrvatskim entitetom. To Bosnu čini jako disfunkcionalnom i sve manje se nazire politički dogovor koji bi je učinio funkcionalnom državom – ističe Filipović.