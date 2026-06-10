Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Osijeku

Visoki kazneni sud Hrvatske potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima počinjenih u Osijeku 1991. godine.

S obzirom na to da je Glavaš već odslužio dvije trećine izrečene kazne, postoji mogućnost da preostali dio kazne za krivično djelo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom neće morati izdržati u zatvoru.

U istom predmetu pravosnažno su osuđeni i Gordana Getoš Magdić, bivša zapovjednica voda posebne jedinice diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, na četiri godine zatvora, te pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić, na po tri godine zatvora.

Riječ je o dugogodišnjem sudskom postupku za ratne zločine nad civilima u Osijeku tokom jeseni i zime 1991. godine, poznatom kao slučaj "Selotejp". Naziv je dobio po načinu vezivanja žrtava ljepljivom trakom prije njihovih ubistava. Kasnije je ovaj predmet spojen sa slučajem "Garaža", u kojem je jedan od najtežih zabilježenih slučajeva uključivao prisiljavanje žrtve da popije sumpornu kiselinu iz baterije.

Glavaš je bio jedan od osnivača HDZ-a u Zagrebu 1989. godine, a posljednju državnu funkciju obavljao je 2020. godine kao zastupnik u Saboru.